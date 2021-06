El programa de juegos tradicionales “Xogos na rúa” del programa Efecto PO2 celebró ayer su gran final en la plaza de España. En ella participaron los equipos ganadores de las pruebas celebradas previamente en cinco barrios el pasado sábado. Allí volvieron a mostrar sus habilidades en disciplinas como “argola no tallo”, “colleita de mazarocas” y “esquís familiares”, además de repetir en el juego de la cuerda. Cada uno de los equipos participantes llevaba el nombre del barrio en el que compitió en la jornada anterior, Monte Porreiro, O Burgo, Pontevedra Leste, O Gorgullón y Campolongo. El equipo de O Burgo fue el ganador de la gran final.

En la jornada anterior participaron 40 familias, entre las que se habían contabilizado total de 61 niños y niñas menores de 12 años.

Festa do Solsticio

Por otra parte, la Concellaría de Xuventude de Pontevedra, en colaboración coa Escola Bonobo, celebraron ayer el Festival do Solsticio de verano en el paseo de Rosalía de Castro, en la zona trasera de As Palmeiras. Este festival se prolongó durante toda la jornada con propuestas musicales, teatrales y diversos talleres artísticos para los niños. En la parte trasera de As Palmeiras se instalaron varias espacios de actuación y actividades, con zona de conciertos y teatro, con un escenario en el que se alternaron actuaciones musicales y teatrales.

Cumpliendo la normativa COVID el público se situó entre los dos escenarios, con una capacidad de hasta 70 personas sentadas en sillas.

Además se dispuso otra zona de talleres para niños y niñas de entre 8 y 12 años, con obradoiros plástico, musical y de teatro.