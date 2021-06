Poio vive a lo grande las Festas de San Xoán, que hoy citan a Gustavo Almeida

Los vecinos de Poio viven estos días a lo grande sus fiestas de San Xoán, en las que no falta la música, el baile tradicional y los actos de carácter religioso. Si el pasado jueves tenía lugar el concierto de la eurovisiva Lucía Pérez en A Seca, ayer era el turno de otra gallega de renombre: Susana Seivane. Hoy será el músico brasileño afincado en Pontevedra Gustavo Almeida el que deleitará a los asistentes al concierto, a las 22 horas y de carácter gratuito, como toda la programación organizada por el Concello. La jornada comenzará con alboradas en las parroquias a las 10 horas a cargo de agrupaciones folclóricas locales y misa solemne a las 12 en honor de San Fructuoso en el Mosteiro de Poio. A las 13 horas la Unión Musical de Cabral actuará en la Praza do Mosteiro, mientras que a las 20 horas será el turno de la Escola de Acordeóns de Campelo en la Praza da Igrexa do Pereiro.