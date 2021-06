La pandemia no pudo contra la magia. Un total de 155 hogueras iluminaron el cielo poiense en la pasada noche de San Xoán. Los vecinos y vecinas de la localidad tuvieron que adaptarse un año más a la restricciones sanitarias que prohibieron la celebración de cacharelas públicas, pero no por ello renunciaron a pequeñas fiestas particulares ni a los amplios programas culturales que el Concello preparó para conmemorar esta celebración.

El día grande de las Festas de San Xoán, festivo en el municipio, discurrió al compás de las notas musicales. Tras la tradicional recogida de hierbas, organizada por la Asociación Ronsel y en la participaron 50 personas, se dio pasó al encendido de las 155 cacharelas y cuatro barbacoas que inundaron de humo el cielo del verano.

La fiesta prosiguió en la mañana de ayer con alboradas a cargo de agrupaciones folclóricas que recorrieron el municipio y la misa solemne en honor a San Xoán Bautista en el Mosterio de Poio. La banda de música de Arcade amenizó el ambiente con un concierto después de tradicional procesión.

Por la tarde, la fiesta se trasladó a la Plaza de la Iglesia de San Martiño con la actuación del dúo Take it easy y, a las 22 horas, la Seca fue el escenario que acogió el concierto de la eurovisiva Lucía Pérez, convirtiéndose así en la primera gallega en tomar parte en este festival.

El aforo máximo para las grandes actuaciones se fijó en 250 asistentes, todos ellos con mascarillas y cumpliendo con las distancias de seguridad. De esta forma, el Concello confirmó estar “muy pendiente” de la evolución epidemiológica, a raíz de la entrada del municipio esta medianoche en el nivel medio de restricciones.

Para la jornada de hoy están organizadas de nuevo alboradas por las parroquias, una misa solemne en honor a Santa Trahamunda en el Mosteiro y la actuación de la Banda de Música de Redondela.

A las 20 horas el Paiaso Rudi estará en la Plaza da Rúa Vilariño y el plato fuerte vendrá con Susana Seivane a las 22 horas en la Seca.

Intervenida un arma simulada a un menor

La Policía Local de Poio intervino durante la noche de San Juan una pistola simulada de cuarta categoría a un menor de edad y sin ningún tipo de autorización. El cuerpo policial procedió a la realización de la denuncia administrativa con propuesta de sanción por carecer de licencia ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. A esta incidencia se sumaron en materia de seguridad ciudadana la incautación de pequeñas dosis de hachís y marihuana. Por lo que respecta a seguridad viaria, la mayor parte de las incidencias se registraron a nivel circulatorio. Ocho personas fueron denunciadas por conducir en estado de embriaguez, una de ellas determinó la apertura de diligencias penales. Se trata de un conductor que triplicó la tasa máxima permitida al arrojar un resultado de 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, el cual fue citado para un juicio rápido. En cuanto a las celebraciones privadas, la noche transcurrió sin ninguna incidencia en cuanto a hogueras, ni aglomeraciones en las playas. Sólo se concentraron pequeños grupos que no generaron incidencias La hostelería demostró un comportamiento ejemplar. Y, en las zonas privadas, donde realmente estaba la fiesta, la policía confirmó no haber recibido ni una sola llamada. Tan sólo se detectaron dos barbacoas no autorizadas en la vía pública.