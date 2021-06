La presidenta de la Diputación Provincial, Carmela Silva, presentó este martes siete líneas de actuación que conforman el grueso de los recursos con los que la institución intensifica este año su apoyo a los municipios, en especial a los de menos de 20.000 habitantes, y a las entidades con fines sociales para que puedan atender a la población más vulnerable en este momento de pandemia. Suman, en conjunto, más de cuatro millones de euros de inversión. Este año se incrementó el presupuesto de Política Social en un 3 por ciento.

Carmela Silva destacó la celeridad con que se están tramitando todos estos recursos por parte de la administración provincial y, al mismo tiempo, quiso hacer un reconocimiento a todos los ayuntamientos que hicieron un “esfuerzo enorme” y “que fueron la primera línea de atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Lo hicieron, añadió, sin recibir ningún euro más de ninguna administración”.

“Por eso, dijo, nosotros también aumentamos los recursos, sobre todo a las entidades locales. Claro está, explicó la presidenta, que los concellos tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario porque la situación social se agravó mucho a causa de todas las consecuencias de la pandemia”. Recordó que la Xunta recibió “docenas de millones para hacer frente a las necesidades sociales de la pandemia, pero sin embargo el mundo local, ayuntamientos y diputaciones, ni un solo euro. La Xunta no repartió esos recursos que recibió del Gobierno del Estado para compartir con los ayuntamientos que estaban sufriendo situaciones más graves del habitual. Y los concellos lo hicieron con sus recursos propios. Nosotros entendemos que teníamos que apoyarlos, porque aunque no es su competencia, la gente cuando tiene necesidad no entiende de competencias, entiende de que se le atienda. Y el mundo local lo hizo”.

La primera de estas líneas de acción que desarrolla la Diputación son las ayudas nominativas a entidades sociales, un total de 372.000 euros destinados a programas de 23 asociaciones. Son la Fundación Érguete Integración, Confederación Cogami, Afapo, Apamp, Érguete, Xoga, Arela, Feafes (Federación Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia), Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home, Down Xuntos Pontevedra, Érguete Baixo Miño, AECC, Down Vigo, Amencer-Aspace, Afaga, Esperanza Salnés, Radio Ecca, Fundación Unicef Comité Español, a Federación Provincial de Cogami, Alborada, Afasal, Afamo y la Coordinadora Galega de ONGD.

Por otro lado, la Diputación destina este año 2,5 millones al Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais, con un incremento de 133.000 euros frente al 2020. Un total de 1,3 millones están dirigidos a la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar y 1,2 a sufragar los cursos del personal de los Servicios Sociales de los concellos. Como novedad, además de aprobarse con más antelación, en este 2021 los concellos pudieron solicitar el adelanto del 50% del importe que les correspondía “para facilitarles la gestión”.

La tercera línea la conforman las subvenciones por concurrencia para entidades con actuaciones en el ámbito social, a las que se dedican 470.000 euros. Este año se presentaron 120 solicitudes a estas ayudas, para las que se incrementó el importe máximo para cada proyecto, que pasó de 6.000 euros a 7.000.

En lo que se refiere a las Axudas Básicas de Emerxencia destinadas a los 52 municipios de menos de 20.000 habitantes, en este 2021 se destinan 565.000 euros, 100.000 más que el pasado año. En este caso los concellos podían obtener por adelantado el 50% del importe y la cuantía máxima para cada ayuntamiento que va desde los 7.800 a los 17.800 euros, en función de su población y del porcentaje de desempleo con respeto a la misma. Se destinan a gastos de alimentación, vivienda, productos farmacéuticos o necesidades básicas. En este año, también como novedad, incluyera en la tipología de estas aportaciones a adquisición de ropa y calzado, a la compra de productos de protección contra el COVID, máscaras o gel hidroalcohólico.

El servicio de teleasistencia atiende en la actualidad a 700 personas de 46 de los 52 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que están adheridas al servicio aunque, como señaló la presidenta provincial, podrían llegar a mil personas si lo demandan los municipios “y al final de año siempre se incrementa el número”. El gasto anual asciende a más de 174.000 euros, y es financiado al 50% entre la Diputación y los concellos.

La presidenta anunció que este año la Diputación lanza una línea de ayudas a ONGS para la realización de proyectos concretos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos, que contribuyan al desarrollo de proyectos sociales, alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Se están cerrando las bases para estas aportaciones, para las que se dispondrá un presupuesto de 45.000 euros.

La presidenta provincial se refirió también a la inversión de 1,2 millones realizado el pasado año 2020 por la Diputación en ayudas extraordinarias de emergencia por el COVID a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Explicó que los ayuntamientos destinaron una parte a financiar los costes de personal del Servizo de Axuda no Fogar encargado de atender a las familias en riesgo de exclusión social, que vieron agravada su situación por el COVID, “y también muchos de ellos a la alimentación y otros gastos corrientes como desinfección de espacios públicos, centros educativos, compra de material anti COVID y colocación de mamparas en los edificios públicos”.