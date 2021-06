La alta demanda lleva a la Xunta a ofertar casi 1.900 plazas de Formación Profesional

Su alto grado de inserción laboral ha convertido a la Formación Profesional en la mejor opción de estudios para jóvenes –y no tan jóvenes– en Pontevedra. Cada vez más empresas, en torno a un 40%, demandan perfiles con certificaciones profesionales, de ahí que esta modalidad educativa haya pasado de ser una alternativa a los estudios superiores a ser una prioridad para muchas personas una vez que terminan el Bachillerato. Y no solo esto, sino que además los ciclos se están convirtiendo también en una forma de ampliar el currículum para licenciados y diplomados.

La Xunta de Galicia ha querido responder a esta demanda creciente ofreciendo, a través de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, un total de 1.778 plazas de formación profesional en Pontevedra a través de las modalidades ordinaria, para adultos y de programas formativos básicos, correspondientes con 69 ciclos que se impartirán en diez centros de la ciudad para el curso académico 2021-2022.

Además, la oferta de la formación profesional en Pontevedra acaba de aumentar un poco más todavía con la publicación de nuevos ciclos y enseñanzas a través de las modalidades duales de FP (tres ciclos, con 53 plazas disponibles) y de un máster y un curso de especialización (40 plazas disponibles entre los). En todos los casos, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá el próximo 25 de junio y se prolongará hasta el 5 de julio, fijando la matrícula de la primera adjudicación de plazas desde el 20 de julio.

Una de las principales novedades será la incorporación del Grado Superior de Transporte y Logística en el IES Luis Seoane, en el que también se desarrollarán otras once FP, con un total de 361 plazas. Este nuevo ciclo se enmarca en la modalidad para adultos en régimen a distancia, aunque se mezclará con ciertas enseñanzas presenciales. Dispondrá de 50 plazas y una carga lectiva de 639 horas. Si bien, tal y como apuntan desde el centro, por ahora se impartirán solo módulos concretos con la intención de que en el futuro se puedan impartir más.

Las personas que hayan finalizado el ciclo de Comercio Internacional y cursen este de Transporte y Logística tienen la oportunidad de conseguir otro título en solo un año. Es el caso de Almudena Vieira, de 27 años. “Al terminar el Bachillerato no sabía qué quería hacer. La Formación Profesional me llamó mucho la atención porque ofrece la oportunidad de hacer prácticas en empresas y porque tiene una tasa muy alta de inserción laboral”, explica esta pontevedresa que, una vez ha finalizado Comercio Internacional, su intención es estudiar Logística y Transporte el próximo curso. “Es una salida laboral muy interesante y una oportunidad para ampliar conocimientos”.

En el CIFP Carlos Oroza, por su parte, se ofrecerán ocho ciclos de formación ordinaria, con 213 plazas disponibles en total y con las novedades del máster en Panadería y Bollería Artesanal (20 plazas) y dos FP dual: el Ciclo Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y el Ciclo Medio de Cocina y Gastronomía (20 plazas cada uno). Allí empezó a estudiar el pasado curso Luis Rodríguez Vicente, que dejó la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFAD) en segundo curso para formarse en su verdadera vocación, la cocina.

“Me interesé por la Formación Profesional porque formo parte de un negocio familiar, un restaurante en Sanxenxo, y desde pequeño siempre he estado echando una mano allí. Poco a poco me fui metiendo y me di cuenta de que me gustaba mucho la cocina, más que estar de cara al público”, explica Luis, que comenzará el próximo curso 2º de Dirección de Cocina.

Aunque siempre tuvo claro que este mundo le gustaba, la decisión que tomó no fue fácil, pues empezó estudiando CAFAD en Sevilla, donde entrenaba con la selección española de piragüismo, y lo dejó al poco de volverse a Pontevedra. “Ahora cumplir los horarios, y cuando toque las prácticas, es mucho menos flexible, pero es lo que me gusta. Me ofrece la oportunidad de nutrirme de diferentes tipos de cocina”, apunta.

La mayor oferta la aglutina el CIFP A Xunqueira, con 19 ciclos y 373 plazas, seguido del IES Martín Sarmiento, con 13 ciclos y 309 plazas. En el IES Montecelo se impartirán nueve ciclos (182 plazas), en el CEE Pontevedra, tres (54 plazas); en el CFEA de Lourizán, dos (40 plazas), y uno en el IES A Xunqueira I (22 plazas), en el IES Torrente Ballester (30 plazas) y en el IES Sánchez Cantón (30 plazas).