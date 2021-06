Lucha titánica para ser “el de antes”

En el Esteve Teijin Asistencial cuentan ya con tres pacientes pos-COVID del área sanitaria, así como con otros siete que también acuden semanalmente para recuperarse de las complicaciones de otro tipo de enfermedades respiratorias. Todos ellos son los protagonistas de auténticas y duras experiencias de superación, en las que solo el esfuerzo y la constancia logran dar sus frutos.

Más de 100 días hospitalizado

El pasado mes de enero, el poiense Rafael Tilve, de 48 años, comenzó a manifestar los primeros síntomas del COVID, una enfermedad que lo mantuvo 67 días en la UCI, en donde tuvo que ser reanimado varias veces.

En total fueron más de un centenar de días de ingreso hospitalario debido a los importantes efectos que el virus provocó en su cuerpo, con una dificultad tan grande para respirar que llegó a temer por su vida. A día de hoy, continúa con significativas secuelas, tanto respiratorias como en las extremidades superiores, con los dedos meñiques y anulares dormidos, así como el antebrazo.

“Pasé muchísimo miedo. Cuando me desperté en la UCI tenía pánico de quedarme sin oxígeno. Afortunadamente, allí hay muy buenos profesionales y gracias a ellos logré salir adelante. Son como una familia, hacen casi de psicólogos contigo, te dan ánimos...”, recuerda a FARO todavía emocionado.

Él es uno de los tres pacientes que el servicio de Neumología del Hospital Montecelo ha desviado al centro Esteve Teijin para recibir rehabilitación pos-COVID. Acude dos veces por semana, aunque pronto le aumentarán esta frecuencia a tres.

"Cuando me desperté en la UCI tenía pánico de quedarme sin oxígeno" Rafael Tilve - Paciente pos-COVID

“Hoy es el segundo día y ya he notado mejoría. Además, también hago los ejercicios en casa. Quiero recuperarme cuanto antes. Quiero volver a ser el de antes”, afirma.

“Me parece maravilloso este programa del Sergas, porque recibimos una atención personalizada. La próxima revisión la tengo en un mes”, indica Tilve, que no presenta problemas en la movilidad de las piernas gracias al “gran trabajo que me hicieron mientras estuve ingresado en Montecelo, con fisioterapia cada dos días”.

La enfermedad le ha cambiado la vida en todos los sentidos. Cada día para él es una lucha titánica por recuperar la normalidad. Cantero de profesión, se encuentra de baja mientras realiza la rehabilitación, centrada en el fortalecimiento de su musculatura y la recuperación de la capacidad respiratoria.

“Fue muy duro, y lo sigue siendo. Yo lo pasé mal, pero mi mujer también y los niños, tenemos dos, de 12 y 18 años. Resultamos todos contagiados, pero solo yo con gravedad. Ellos sufrieron mucho por mí. Ese mes hubo un brote muy grande en Campelo, donde vivimos. Un tío de mi mujer, de hecho, falleció”, explica apenado.

Al igual que la mayoría de los contagiados por COVID, Rafael Tilve sigue sin saber cuándo contrajo el virus: “Es difícil de saber. Yo les miraba la fiebre a diario a los niños. Un día me di cuenta de que me faltaba la fuerza, que no me daba ni para andar”.

Utiliza su terrible experiencia para hacer un llamamiento a la ciudadanía a que respete las medidas preventivas, por mucho que la pandemia se encuentre en un punto bajo de contagios. “No saben lo duro que es esto y muchos se lo toman a cachondeo. Parece que se vuelven locos por divertirse, mientras que para los que lo hemos pasado lo único importante ahora es el esfuerzo y las ganas de ponernos bien, porque como te vengas abajo...”, advierte.

Una enfermedad rara

El caso de Javier Gallardo, pontevedrés también de 48 años, es diferente en cuanto a las causas, pero igual de duro y ejemplarizante en lo referido al esfuerzo.

El año pasado, en plena pandemia del COVID, fue consciente de que tenía unas heridas en los nudillos de ambas manos. Fue en varias ocasiones a Urgencias del Hospital Montecelo, pero tras hacerle el test, ya que se le generó una neumonía y gran dificultad para respirar, daba siempre negativo.

Finalmente, y tras consultar también a un médico privado, le diagnosticaron una enfermedad rara autoinmune: el síndrome antisintetasa MDA5, también conocido como “manos de mecánico”, que ahora le obliga a utilizar con frecuencia una silla de ruedas. Con él, asociados una artritis reumatoide y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por la que acude al centro Esteve Teijin por prescripción del servicio de Neumología del CHOP.

“A finales de marzo de 2020, justo cuando ya se había declarado el estado de alarma, ingresé en la UCI, donde estuve 72 días. Salí adelante gracias a una máquina con el sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO”, explica Gallardo.

Las perspectivas ante su caso eran muy negras, hasta el punto de que el pontevedrés llegó a despedirse de su mujer y su hija, entonces de 20 años, por si no salía de este duro trance. “Cuando me bajaron a la UCI le dije a mi médica, Ana Ortega, que no me dejase morir, que tenía una hija. Estuve un mes sedado y te van despertando. Una vez que me recuperé me dijo bromeando que le había hecho chantaje; le estoy muy agradecido, así como a la doctora Eva Sanmartín, médica intensivista”, confiesa. “A todo el personal de la UCI les estaré agradecido para siempre”, añade.

“Cuando me bajaron a la UCI le dije a mi médica, Ana Ortega, que no me dejase morir, que tenía una hija" Javier Gallardo - Paciente de una enfermedad rara

Son tales los efectos de la enfermedad que ya le han dado la incapacidad. “Estoy aprendiendo a vivir de esta manera. A veces estás muy hundido, pero por mucho que algo así te cambie la vida quiero ser positivo. Como mínimo quiero quedarme así, no ser dependiente”, manifiesta.

En el centro de rehabilitación que colabora con el CHOP le “educan” a respirar bien. “Si hago esfuerzos me baja el oxígeno. Si voy al lado de casa a pasear me llevo la máquina, si voy más lejos ya necesito la silla de ruedas”

“Vengo tres días por semana y he de decir que me va muy bien la terapia en todos los aspectos, tanto física como psicológicamente, porque solamente por el hecho de salir de tu rutina ya te sientes bien”, reconoce Javier Gallardo.

Por el momento ni siquiera los especialistas saben cuál va a ser su evolución, pero sí tienen claro que la rehabilitación ayudará a frenar los efectos de la enfermedad, de una prevalencia desconocida.

Bicicletas, pesas y cintas

La rehabilitación para pacientes con problemas respiratorios y de musculatura derivados por el Sergas al centro Esteve Teijin de Pontevedra se realiza, principalmente, con bicicletas estáticas, pesas y gomas elásticas, para que poco a poco aumenten su capacidad y resistencia. Los tratamientos incluyen terapia de ventilación mecánica y oxigenoterapia.

“La clave está en la mejora asistencial de las TRD (terapias respiratorias domiciliarias). Se trata de un apoyo global a este tipo de pacientes”, explica Paula Ojea, una de las cinco fisioterapeutas del centro privado que colabora con el CHOP.

Son una decena los pacientes que acuden a terapia, tres de los cuales han sufrido COVID. “Esperamos ir abarcando poco a poco a más personas aquejadas de patologías respiratorias, así como de enfermedades neuromusculares, como la fibrosis quística”, avanza.

"Tenemos que apoyarles mucho psicológicamente para que se involucren al cien por cien en la terapia" Paula Ojea - Fisioterapeuta

El equipo profesional está formado por fisioterapeutas y un enfermero, pero la idea es que se vayan incorporando un logopeda, nutricionista y psicólogo.

“Queremos tratar no solo la enfermedad, sino lo que suponen para el paciente las limitaciones en la vida diaria: fatiga, problemas al masticar, alimentación... Es un tratamiento global que también incide en el estado anímico, porque no todos llevan bien lo de que les vean con el oxígeno por la calle y dejan de salir. Es un círculo vicioso que provoca la pérdida de facultades y que hay que frenar”, recalca Ojea.

Plantearse tiempos para la recuperación de los enfermos, especialmente los que sufrieron COVID, es muy difícil.

“Varía en función de cada persona. Aquellos que tenían una actividad física previa importante tienen sus capacidades disminuidas pero no deberían tener tanto daño pulmonar si no pasaron demasiados días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Cuando esto no es así y el tiempo en UCI es prolongado, necesitan más rehabilitación tanto para recuperar la masa muscular como la capacidad pulmonar”, diferencia la fisioterapeuta.

“Lo importante es que estén bien anímicamente, porque cuando no es así, no lo están para nada. Tenemos que apoyarles mucho psicológicamente para que se involucren al cien por cien en la terapia”, concluye.