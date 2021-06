Comerciantes y vecinos de Reina Victoria alertan de los “atascos” y “dudas” con los cambios de tráfico

“Cada dos por tres hay un cambio, parece que tienen fijación con esta zona. estamos en una situación total de incertidumbre”, lamenta la propietaria de El dulce de leche, Lourdes Rodríguez. “Nos afecta muchísimo y no solo como comerciantes, sino también para quienes tengan el garaje en esta zona, porque hay que dar muchísimas vueltas”, añade.

En la misma línea se expresó el propietario de la Joyería Palamios, Pablo García, que señala que “el comercio local está moribundo. Es difícil calcular el impacto de estos nuevos cambios porque es un problema más en un año en el que hemos tenido muchísimas dificultades todos”.

Los vecinos se quejan de los constantes atascos en la zona y de las dudas que tienen los conductores ante los numerosos cambios en las direcciones de circulación y en las calles cerradas o abiertas. “Esta zona es un caos, un desbarajuste total”, apuntan.

Tanto vecinos como comerciantes de la zona se movilizaron en varias ocasiones para pedir la reapertura de Reina Victoria, sobre todo una vez que acabe el curso escolar y ya no sea necesario el espacio abierto para que los estudiantes guarden las medidas antiCOVID, pero el Concello ha desoído sus demandas. Así, consideran que “un sector importantísimo para la ciudad” no tiene el suficiente apoyo.

“La gente de las afueras ya no viene a Pontevedra a comprar”, lamenta Pablo García, que apunta que varios de sus clientes habituales de municipios cercanos como Caldas o Vilaboa “no vienen porque dicen que entrar en la ciudad es imposible. Ya no solo hay problemas de aparcamiento, sino que es muy difícil entrar en Pontevedra, por no hablar de los atascos que se están creando en la zona”.

Esta última reordenación del tráfico en la zona implica la instalación de elementos de reducción de la velocidad en tres calles (Palamios, San Roque de Abaixo, y Ribeira dos Peiraos) y el cambio de sentido en la Rúa do Corpo Santo y en San Roque de Abaixo.