Amparanoia, Dios Ke Te Crew o Verto, en la programa de verano previa a las fiestas

La evolución de la pandemia sanitaria condicionará las iniciativas culturales que se desarrollen durante este verano, así como las fiestas de A Peregrina, la Feira Franca, o otras convocatorias de ocio, como el festival Surfing The Lérez.

Antes de llegar a estas fechas, desde hoy y hasta el 7 de agosto se desarrollarán los ciclos “Sete Falares” de música, en el Palco de la Música de la Alameda y la Praza da Pedreira, “Música Contada”, de conciertos didácticos para toda la familia, “Ambienta” (festival de cine sobre la diversidad sexual y de temática LTBIQA+, la “Festa dos Libros” (2, 3 y 4 de julio en la Praza da Pedreira), el “Memorial Ricardo Portela” de música tradicional, “Rock na Vila”, “Vai de Monólogos”, “Con Voz de Muller”, “Chalana” (Feira de artesanía e deseño), “Noitadas de Jazz” (del 19 al 23 de julio), “Ponteilusión” (festival de magia), “Clásica nos Gafos” (en la noches de julio en el paseo de Os Gafos), “Cabaré Cabaré”, “Acústica na Parda”, “Bule Bule polas Prazas”, “Urbana Monte Porreiro”, y el ciclo de cine al aire libre “Cine e Estrelas”, del 2 al 6 de agosto.

Entre los grupos que actuarán en los diferentes ciclos musicales se encuentran The Soul Jacket, Río Verdugo, The Funkles, o The Rebel Spirits (12 y 13 de julio en la Praza da Ferrería); Amparanoia, Tanxugueiras o Uxía (del 14 al 18 de julio); Terela Grandín, Xan Campos Trío, Chemin Jazz Quartet, Current Location y Circus (en las noches de Jazz, del 14 de julio al 3 de agosto), Palito, Nee Barros, A Rabela, Queco Lago, Jacobo Sainz, Corbi, Miríada , Pitt Muffin y Joao Tomba (en A Parda, del 20 de julio al 1 de agosto); Dios Ke te Crew, Ladilla Rusa, Boyanka Kostova, A Rabela y Verto (en Monte Porreiro, del 2 al 6 de agosto). En el festiva de música clásica en Os Gafos (del 26 al 29 de agosto), actuarán Aida Saco, Germán Díaz & Benxamín Otero, Concerto das Donas y Pedro Lamas, Jacobo de Miguel e Xosé Lois Romero.

En las noches de cine se proyectarán en A Pedreira “Eu Tonya”, “Anuncios nas aforas”, “O que arde”, “Parásitos” y “A noite do cazador”; mientras que en el festival de magia “Ponteilusión”, actuarán del 24 al 28 de julio en A Ferrería, Dani Polo, Pedro Volta, Arkadio e Solange Kadinaly, Mago Teto y Mago Cayetano Lledó.

Hoy

Las iniciativas se desarrollan desde hoy, con la actuación de Malecho, Liberad Al Kraken y Denova en el festival “En Clave Local”, en el parque de las Palmeras desde las 19. 00 horas. Además, en el Palco de la Música de la Alameda, el programa “Sete Falares”, con Pavís Pavós y a las 21.00 horas Paula Carballeira en la Praza da Pedreira.

Mañana, en este programa, actuará Celso Fernández Sanmartín en la Praza da Pedreira (21.00 horas), mientras que “En Clave Local” estarán Las Gringas, Flip Corale y Dr. Excepto en As Palmeiras desde las 19.00 horas.

Festa dos Libros

La concejala de Cultura destacó además la recuperación de la feria del libro a través de la “Festa dos Libros”, entre el 2 y el 4 de julio en la Praza da Ferrería.

Una de las novedades del programa es el ciclo “Vai de Monólogos”, que llevará a la Praza da Curtidoira a artistas de la escena gallega como Aldaolado, Isabel Risco, Cándido Pazó, Pablo Meixe y Artesacía.

“Cabaré, Cabaré”, además de espectáculos itinerantes por la ciudad ofrecerá entre el 29 de julio y el 1 de agosto, las actuaciones en A Ferrería de Neil Swing Sexteto, Fala-Me Trad Cabaré, Las Antonias Band o Un Cabaré Berlinés Atemporal. El Memorial Ricardo Portela se celebrará entre el 9 y el 11 de julio en la Praza da Ferrería, en esta ocasión como homenaje a Xocas.

San Benito y Santiaguiño, pendientes de la pandemia

Las fiestas populares de San Benito de Lérez y de Santiaguiño do Burgo (en julio) dependerán de la evolución de la situación sanitaria. Por el momento el Concello organiza unos actos semejantes a los del pasado año, con la contratación de pasacalles de grupos de música tradicional para animar ambos barrios –al margen de los actos religiosos que organiza la iglesia–, ya que con la normativa actual no se pueden organizar eventos multitudinarios. La instalación de puestos de fiesta dependerá también de la evolución del COVID “por normativa y por responsabilidad”, apuntó la concejala de Cultura, Carme da Silva. En todo caso tanto estas fiestas como las restantes del verano pontevedrés se podían modificar e incluir actos populares, como degustaciones gastronómicas y conciertos si la pandemia sigue evolucionando favorablemente y la normativa sanitaria da luz verde a la organización de actividades con congregación de personas. Así, por el momento estas fiestas de Santiaguiño do Burgo y San Benito de Lérez se desarrollarán como el año pasado, únicamente con los grupos de música tradicional que recorrerán ambos barrios para recordar que es su fiesta. La de Santiaguiño do Burgo se incluye en el programa festivo del verano de Pontevedra entre los días 23 y 25 de julio. El día grande de la popular fiesta de San Benito se celebra en Lérez en los primeros días del próximo mes y el año pasado se desarrolló con unos festejos adaptados a las circunstancias derivadas del COVID. Hubo misas pero no se celebró procesión ni romería, como tampoco la verbena nocturna ni la comida popular con “mexilloada” y empanada organizada en los anteriores años. En ambas fiestas se eliminaron las partes del programa más propicias a producir aglomeraciones y este año se mantiene el mismo formato atendiendo a cómo evolucionen las circunstancias especiales del momento.