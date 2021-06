El Concello de Poio anuncia la ejecución de una mejora de un tramo de aceras situado en la Avenida da Cruz, en el casco urbano de la parroquia de Combarro. Según ha explicado la concejala de Obras y teniente de alcalde Chelo Besada, la actuación tiene como objetivo reforzar las zonas donde, por la entrada de vehículos, el firme tiene un deterioro importante. Las labores se realizarán en ambas aceras de la PO-308, cerca de la rotonda que da acceso a la Baixada á Chousa.

La empresa encargada de acometer las obras, que comenzarán el próximo lunes, será Servizos Medioambientales del Miño y el presupuesto ascenderá aproximadamente a 32.000 euros. El proyecto incluye reemplazar aquellas zonas de loseta actual, que está muy desgastada, por una superficie de hormigón y un bordillo de adoquines. El plazo de ejecución es de dos semanas.

Chelo Besada explica que “contratamos esta actuación por urxencia, logo de solicitar varios orzamentos, porque queremos que os traballos estean listos antes do comezo da tempada estival”. La teniente de alcalde señala que la obra es “necesaria”, debido “ao deterioro provocado polo tránsito rodado dos vehículos á hora de entrar e saír dos garaxes, así como para a realización de tarefas de carga e descargada no supermercado. Isto fai que as baldosas teñan que ser reparadas constantemente, para garantir a seguridade dos viandantes”. Besada confía en que las tareas se llevarán a cabo con las menores molestias posibles a las personas que habitan en la zona.