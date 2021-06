El programa cultural del verano de Pontevedra fue adelantado este jueves por la concejala de Cultural, Carme da Silva, aunque solo hasta el 7 de agosto, cuando comenzará la programación especial de las fiestas de A Peregrina.

Entre mañana y el 7 de agosto se desarrollarán los ciclos “Sete Falares” de música, en el Palco de la Música de la Alameda y la Praza da Pedreira, “Música Contada”, de conciertos didácticos para toda la familia, “Ambienta” (festival de cine sobre la diversidad sexual y de temática LTBIQA+, la “Festa dos Libros” (2,3 y 4 de julio en la Praza da Pedreira), el “Memorial Ricardo Portela” de música tradicional, “Rock na Vila”, “Vai de Monólogos”, “Con Voz de Muller”, “Chalana” (Feira de artesanía e deseño), “Noitadas de Jazz” (del 19 al 23 de julio), “Ponteilusión” (festival de magia), “Clásica nos Gafos” (en la noches de julio en el paseo de Os Gafos), “Cabaré Cabaré”, “Acústica na Parda”, “Bule Bule polas Prazas”, “Urbana Monte Porreiro”, y el ciclo de cine al aire libre “Cine e Estrelas”, del 2 al 6 de agosto.

Entre los grupos que actuarán en los diferentes ciclos musicales se encuentran The Soul Jacket, Río Verdugo, The Funkles, o The Rebel Spirits (12 y 13 de julio en la Praza da Ferrería); Amparanoia, Tanxugueiras o Uxía (del 14 al 18 de julio); Terela Grandín, Xan Campos Trío, Chemin Jazz Quartet, Current Location y Circus (en las noches de Jazz, del 14 de julio al 3 de agosto), Palito, Nee Barros, A Rabela, Queco Lago, Jacobo Sainz, Corbi, Miríada , Pitt Muffin y Joao Tomba (en A Parda, del 20 de julio al 1 de agosto); Dios Ke te Crew, Ladilla Rusa, Boyanka Kostova, A Rabela y Verto (en Monte Porreiro, del 2 al 6 de agosto). En el festiva de música clásica en Os Gafos (del 26 al 29 de agosto), actuarán Aida Saco, Germán Díaz & Benxamín Otero, Concerto das Donas y Pedro Lamas, Jacobo de Miguel e Xosé Lois Romero.

En las noches de cine se proyectarán en A Pedreira "Eu Tonya", "Anuncios nas aforas", "O que arde", "Parásitos" y "A noite do cazador"; mientras que en el festival de magia "Ponteilusión", actuarán del 24 al 28 de julio en A Ferrería, Dani Polo, Pedro Volta, Arkadio e Solange Kadinaly, Mago Teto y Mago Cayetano Lledó.