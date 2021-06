El Concello de Marín ha concedido autorización a 14 furanchos para abrir hasta el 31 de julio y vender en estas semanas los excedentes de la cosecha.

El listado autorizado por el departamento municipal de Medio Rural, que encabeza Pablo Novas, incluye los locales Chámpalle unha gaseosa, en Cernello 13; A do Currante, en Moledo 39B; Do Chanco, en Pastoriza 9; Óscar, en Pardavila 54; Amancio, en Ameal 42; A do Maño, en Brea 4; Charo, en Ruanova 8; Noelia, en Allariz 19; Víctor, en Castro 41; Da Carteira, en Ameal 46; Marcial, en Casás 29B; A Do Crego, en Miñán 22; A Palmeira, en Miñán 8; y, finalmente, A Casa de Aranda, en Allariz 34.

Al hacer pública la relación de locales autorizados, el Concello recuerda que en los furanchos es preciso mantener todas las medidas de seguridad ligada a la crisis sanitaria que también se están aplicando a los establecimientos de hostelería.