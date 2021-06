El Gastroespazo do Mercado pide más horas y aforo para remontar la crisis de la pandemia

Acercándose a su segundo aniversario y tras pasar por los difíciles meses de cierres y restricciones derivados de la pandemia, los concesionarios de los puestos del Gastroespazo do Mercado confían en recuperar parte de lo perdido este verano. Para ello piden la implicación del Concello de Pontevedra, con medidas como ampliar horarios y aforos –en la medida que la situación sanitaria lo permita–, recuperando la ocupación de los establecimientos que no han podido superar esta crisis (han cerrado tres stands gastronómicos) y con servicios que les ayudarían a mantener la actividad en horario nocturno, como la contratación de algún vigilante de seguridad.

Pese a todos los problemas y a las consecuencias de la crisis del COVID, quienes mantienen un local abierto en este Gastroespazo del Mercado de Pontevedra hacen un balance general positivo de sus dos años de actividad. El presidente de la agrupación de empresarios, Lois Alfaya, indica que a pesar de los “desiguales” meses superados hasta ahora, el verano se afronta con optimismo por parte de los concesionarios. La recuperación “es lenta pero está ahí, se nota”, dice Alfaya.

Se trabaja para recuperar, en la medida de lo posible, los horarios y las actividades culturales y sociales

La agrupación de hosteleros mantiene un “buen entendimiento” con el Gobierno local de Pontevedra respecto a lo que necesita el Gastroespazo y en estos momentos se trabaja para recuperar, en la medida de lo posible, los horarios y las actividades culturales y sociales con las que echó a andar este mercado en agosto de 2019.

Nuevo horario

De hecho, la próxima semana la planta superior del Mercado de Abastos ya contará con su nuevo horario de verano. De martes a jueves estará abierto al público entre 12.00 y 17.00 horas y por la noche de 20.00 a 00.00 horas, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos abrirá una hora más por la noche: hasta la 1.00. El horario de los domingos será de 12.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas.

Por el momento se mantienen las limitaciones de aforo y a pesar de que en las principales terrazas del Gastroespazo cabrían unas 150 personas, el número total de usuarios de todo el recinto está limitado por el momento a 116.

Aún así, la mayoría de los concesionarios se declaran satisfechos con su decisión de instalarse en el Mercado. Como José Ramón Suárez, de la “Viñoteca do Mercado”: “Desde enero que empezamos hasta que comenzó la pandemia no se trabajó mal, luego nos rompió por completo el COVID, el verano no fue espectacular pero tampoco estuvo mal, pero después las diferentes interrupciones que tuvimos nos mataron”. Se notó especialmente “la falta de clientes habituales, el miedo de la gente a venir”, explica este hostelero, para quien “el Concello no ayudó demasiado a nivel de horarios y de aforo”, ya que –explica– “en Santiago, por ejemplo, el espacio gastronómico está considerado terraza”, por lo que puede abrir con menos restricciones que el de Pontevedra. Suárez Lourido propone que se recuperen las actividades culturales y de ocio con las que abrió el mercado y “que abran el resto de los puestos, que salgan a licitación, es fundamental”, añade.

“En general nos compensó, fue arriesgado pero mereció la pena"

También hace un balance positivo Marta Santiago, de “A Fervella”, para quien este proyecto “en general nos compensó, fue arriesgado pero mereció la pena. Yo nunca cerré y ahora se empieza a notar que la gente vuelve”. También pide que se recupere la ocupación total de los puestos de venta.

Especialmente entusiasta con el verano que está por llegar se muestra Ysabel Candeló, de “Na Pola”, que reabrió el pasado martes después de varios meses cerrados. “Volvemos con mucha energía, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de volver a dar lo mejor de nosotros a nuestros clientes”, asegura Candeló.

“Poke Umami” está en el Gastroespazo desde agosto de 2019. Teo Quintas admite que “estamos contentos, porque aunque la situación fue complicada, al tener delivery tuvimos un acceso a los clientes muy importante. Estamos en varias aplicaciones y estuvimos bien conectados con nuestros clientes, a pesar de las restricciones”. Quintas también entiende que “se nota que la gente empieza a recuperar la confianza y vuelve al Mercado; se nota la remontada y va a ir a más”.

“Volvemos con mucha energía, con mucho entusiasmo, con muchas ganas"

“Pocos pero buenos”

Alfonso Díaz, de la “Merluzateca” coincide en que “pese a todo el balance es bueno, porque el sitio es un escaparate perfecto, la gente de Pontevedra está encantada y los turistas se sorprenden mucho de todo esto”. Este reconocido cocinero propone que los negocios que se vayan a instalar en los stands vacíos “sean buenos, porque no es cuestión de bulto, es mejor que sean pocos y buenos, es preferible ir paso a paso pero con calidad”, mientras que su vecina María Casas, de la mejillonería “A Batea do Mercado” hace igualmente un balance positivo. “He podido resistir a pesar de todo y ahora estamos con muchas ganas para volver a empezar con nuevos platos y con ánimos renovados”, dice Casas.