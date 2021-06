Turismo de Pontevedra pondrá en marcha este fin de semana las visitas guiadas por el casco histórico de la ciudad (que se convertirán en diarias a partir de 24 de junio ) y abrirá el martes 15 de junio las reservas para participar en las visitas nocturnas a los puentes y en la realización de una etapa del Camino Portugués a Santiago. Así lo anunció hoy la concejala de Promoción Económica y Turismo, la socialista Yoya Blanco, quien explicó que “entre las novedades de este año se incluye una gincana-taller gratuita para niños y niñas de entre 5 y 12 años cuyos padres participen en las visitas”.

Blanco animó “a todo el mundo, turistas y autóctonos, a inscribirse en estas actividades, ya que, si bien existen muchas formas de conocer una ciudad, recorrerla con un guía puede ofrecernos una perspectiva mucho más completa”. “ Visit Pontevedra organizará este verano visitas guiadas muy completas y entretenidas, con varias opciones, unas pensadas para adultos y otras para los más pequeños, y mismo algunas nocturnas, aprovechando la buena iluminación del casco histórico, el Camino de Santiago y los puentes que atraviesan el río Lérez en horario nocturno”.

Tal y como indicó, “en las visitas organizadas y patrocinadas por el Concello de Pontevedra solo trabajamos con guías oficiales de Turismo, recorriendo la ciudad y visitando el interior de los edificios y monumentos siempre que sea posible; dando a conocer todo tipo de elementos culturales, históricos, monumentales, gastronómicos y festivos vinculados a Pontevedra, y narrando un montón de anécdotas y leyendas”. Todas ellas cumplen además estrictamente con la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de protección y seguridad contra la Covid-19, con grupos reducidos y guías que tienen formación específica en protocolos de actuación y manuales de buenas prácticas para la prevención de riesgos, toma de temperatura al inicio de la ruta, uso de mascarilla obligatorio durante toda la visita y aportación de gel hidroalcohólico antes y durante el servicio.

Yoya Blanco aseguró que las salidas por el casco histórico que comienzan este fin de semana “permitirán descobrer el encanto, historia y cultura de de la capital de la provincia y de las Rías Baixas a través de una experiencia única, paseando por sus calles y plazas, disfrutando de sus tiendas y comercios, empapándose del ambiente y la vida local, saboreando su gastronomía...”. Durante las visitas, que durarán aproximadamente una hora y 45 minutos, se darán a conocer todo tipo de elementos culturales, históricos, monumentales, gastronómicos y festivos, destacando en el itinerario sus plazas y la riqueza heráldica de la ciudad, haciendo especial hincapié en las leyendas y anécdotas de Pontevedra y visitando el interior de los principales monumentos de la ciudad, como las Ruinas de Santo Domingo, el Santuario de la Virgen Peregrina, la iglesia de San Bartolomé y la Basílica de Santa María.

Horarios y tarifas

Partirán del punto de información turística situado en la planta baja del Consistorio (en la Plaza de España), precisarán un mínimo de 5 participantes (ofreciéndose alternativas en el caso de no alcanzar esa cifra) y tendrán las siguientes tarifas: general, de 5 euros; reducida (parados, estudiantes, jubilados, pontevedreses y familias numerosas), de 3 euros, y gratuita para niños de hasta 12 años. Entre el 24 de junio y el 14 de septiembre se desarrollarán visitas a las 11:30 y a las 18:30 horas de lunes a sábado y a las 11:30 horas los domingos y festivos, mientras que entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre habrá salidas a las 11:30 y a las 17:30 horas de lunes a sábado y a las 11:30 horas los domingos y festivos.

La concejala de Turismo aclaró que los hijos de aquellos que utilicen el servicio durante los meses de julio y agosto y que tengan entre 5 y 12 años podrán disfrutar de una gincana-taller gratuita, “una actividad especial que únicamente se realizará durante los fines de semana”.

Segundo avanzó, las plazas disponibles a partir de 15 de junio para las visitas nocturnas a los puentes de Pontevedra tendrán una tarifa general de 8 euros, reducida de 5 euros y gratuita para chicos de hasta 12 años, desarrollándose los viernes y sábados a partir de las 22:30 horas, con uno mínimo de 5 participantes, entre lo 2 de julio y el 18 de septiembre. En una ruta de hora y media, con salida desde lo Comprado de Abastos, a través de los puentes, se recorrerán la historia y origen de Pontevedra, así como su importancia portuaria y marinera, hablándose de la época en la que las aguas del Lérez eran embotelladas y exportadas.

“Los puentes son sin duda grandes protagonistas en nuestra ciudad, reflejándose sobre el río gracias a su fantástica iluminación nocturna y llenando la noche de encanto. Además de encontrarse con el trazado del Camino Portugués a Santiago y su iluminación y de llegar hasta la edad moderna de la mano de una de los puentes más singulares de España, a las 23:00 horas los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar del juego de luces de los puentes del Burgo y Las Corrientes”, destacó Yoya Blanco.

También se abrirá el 15 de junio a reserva de plazas para realizar un tramo de la Ruta Xacobea en compañía de los guías de Turismo de Pontevedra durante los meses de julio, agosto y septiembre. Pensada para aquellos que nunca hicieron el Camino de Santiago o que ya lo hicieron y quieren vivir de nuevo esta experiencia, la actividad propone cubrir una etapa de unos 11 kilómetros por lo que se considera uno de los tramos más bonitos del Camino: desde Arcade (localidad a la que se llegará en autobús desde la Estación de Pontevedra), se recorrerá la histórica y monumental ponte de Ponte Sampaio, pasando a lo largo de casi un kilómetro por la zona de Brea

Vieja de A Canicouva (antigua calzada romana Vía XIX) y desviándose, en la parte final, por el camino que sigue el curso del río de los Gafos, para finalizar en la ciudad. En diferentes puntos de la etapa, los guías contarán leyendas y historias vinculadas con el Camino y con el Apóstol Santiago.

La concejal de Turismo explica que estas salidas se realizarán todos los viernes a las 8:45 horas entre lo 1 de julio y el 15 de septiembre, con una tarifa general de 12 euros y una reducida de 9 euros, incluyendo seguro y billete de autobús. Será imprescindible llevar ropa y calzado idóneo, así como

bebida y algo de fruta y/o frutos secos, haciéndose un pequeño descanso a mitad de ruta.

Esta actividad precisa de un mínimo de 8 participantes, ofreciéndose diferentes alternativas en el caso de no alcanzar ese número. Yoya Blanco aclaró que “se exigirá máxima puntualidad y no se recomienda realizar esta ruta a menores de 14 años o la aquellas personas que no estén habituadas a caminar tramos largos”.