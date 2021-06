El Partido Popular de Pontevedra ha realizado este viernes un balance del ecuador del mandato municipal, tanto del trabajo del bipartito BNG-PSOE como el desarrollado por el PP. El presidente local de la formación, Rafael Domínguez y la concejala Pepa Pardo, analizaron dos años marcados por la pandemia, “a la que Pontevedra no ha sido inmune”.

Domínguez ha comenzado su comparecencia analizando la gestión de la pandemia, “un parámetro fundamental para valorar políticamente el trabajo que se ha realizado en este Concello”: “Lores ha estado desaparecido en lo más crudo de la pandemia, escondido, agazapado en su despacho, sin dar soluciones a los pontevedreses que más lo necesitaban. Su gestión ha sido un fracaso. El balance del papel de Lores y del gobierno municipal en estos dos años ha sido claramente decepcionante. Decepcionante en cuanto a medidas, decepcionante en cuanto a la tardanza en la toma de esas medidas y decepcionante en cuanto la incapacidad para resolver los problemas”.

“Hemos tenido un gobierno local que en dos años no ha hecho nada para ayudar al pequeño comercio, a los autónomos, a la hostelería. No hecho nada por reducir las cargas impositivas o los impuestos a las personas que lo estaban pasando mal. Una Gobierno que a nivel de movilidad urbana ha empeorado el tráfico y ha dificultado el poder aparcar en la ciudad. Un Gobierno que lleva siete años trabajando en el transporte público a demanda sin que todavía se haya producido un único viaje. Un gobierno de una ciudad donde el desempleo, el paro y la falta de empresas es un mal endémico. Un Gobierno que tiene abandonado a los barrios y a las zonas rurales y que no piensa en las parroquias. Un gobierno que, en definitiva, ha llegado mal y tarde a la gestión de una pandemia y que, desde luego, ha tenido un alcalde “absolutamente desaparecido”.

“Frente a las mentiras y la falta de trabajo que denotan el estado interno del BNG, frente a sus insultos, pese a que hayan dirigido una denuncia contra mí, es mi deber seguir auditando cada uno de los contratos del Concello. No me frenarán”, ha argumentado Domínguez.

Por el contrario, desde las filas populares, “ante el inmovilismo del Concello”, se han propuesto 55 mociones, frente a solos cinco del BNG y del PSOE. Estas propuestas han sido organizadas en las siguientes categorías:

Economía

Domínguez ha subrayado que a nivel “de empleo, de actividad económica, de ayuda a los sectores afectados, desde el Partido Popular han sido muchísimas las mociones que se han presentado intentando paliar en cierta forma los efectos del COVID”. Entre ellas, el popular ha querido destacar lugar la creación de una comisión de la reconstrucción para sentar las bases sociales y económicas de recuperación, la exención de todos los impuestos y tasas municipales para aquellos sectores más afectados por la pandemia, un plan ayudas de siete millones de euros para autónomos, hostelería y pequeño comercio, acompañado de la eliminación de la tasa de veladores y de basuras durante lo que haya durado el estado de alarma, el incremento de forma significativa de las partidas en los Presupuesto Generales del Estado para Galicia y para Pontevedra, un plan de empleo o una estrategia de apoyo a la empresa más importante de nuestra ciudad.

En contraposición, “Lores ha presentado un programa de ayudas, que en su primer formato solo ha conseguido dar el 30 % del capital asignado, y las segundas ayudas para paliar la pandemia que van a llegar después de que ésta haya terminado. Es increíble que las ayudas para paliar la pandemia todavía no estén ni siquiera publicadas”. “Podemos decir sin dudarlo que el Plan Supera ha sido un fracaso y que desde luego no han servido para ayudar a los sectores más afectados a los cuales no se les ha bajado ni un euro de impuestos, se les ha permitido retrasar veladores”, ha argumentado el popular.

Tráfico

“Uno de los problemas más importantes de nuestra ciudad es el del tráfico. Todos sabemos que el tráfico ahora en Pontevedra es mucho peor que antes de la pandemia. Entre otras cosas porque se ha cerrado una calle de forma arbitraria, utilizando la mentira, utilizando la pandemia de excusa, y es grave utilizar una enfermedad como excusa para cerrar una calle, lo que habla de la catadura moral de un gobierno que no le importa utilizar una pandemia que se ha llevado cientos de muertos por delante en esta ciudad para el cierre de una calle”, ha comenzado Domínguez, en relación al corte de Reina Victoria. “El cierre de una calle fundamental para Pontevedra ha entorpecido el tráfico de forma muy importante, por lo tanto, en este momento, el tráfico en Pontevedra es mucho peor que antes de la pandemia, y eso que aún no hemos recuperado la actividad económica que teníamos”.

“El BNG lo único que ha hecho por el tráfico es cerrar Reina Victoria. Desde el PP hemos pedido que se lleve a cabo un estudio de tráfico en Pontevedra, lo hemos pedido en varias ocasiones y lo volveremos a hacer. Además, hemos pedido la utilización y la creación de parques disuasorios, absolutamente fundamental. Por lo tanto, mientras unos pedíamos planes de estudio de tráfico, parkings disuasorios y la utilización de las calles, otros lo único que hacían es cerrar una calle para mejorar el tráfico en la ciudad que, por cierto, es sin duda el peor de toda Galicia”.

Transporte público

En cuanto al transporte público, Domínguez ha dicho que ha habido “un avance gracias a la Xunta de Galicia que ha firmado un acuerdo”. Pero el popular ha mencionado que le “llama la atención que desde el 2015 en los presupuestos figura una partida para transporte público y el Concello no ha hecho ni un solo avance”: “Es un fracaso tras fracaso que nos cuesta dinero a los pontevedreses y que confirma que este Concello no ha hecho ni un solo avance desde 2015”.

Barrios y parroquias

Desde el Partido Popular “hemos venido trabajando en el intento de mejora de los barrios y de las parroquias de Pontevedra”: “Nuestra intención, aunque es verdad que la pandemia ha trastocado los planes de todos, es que llevemos mociones de todas las parroquias de Pontevedra y de la mayoría de los barrios, todo esto aparte de más de 100 escritos que hemos solicitado mejoras puntuales en barrios y parroquias”.

Obras

En este apartado, Domínguez ha asegurado que ninguna obra “de gran envergadura planeada en este mandato ha empezado, salvo la obra de Loureiro crespo, ya planificada en el mandato anterior”: “De hecho, nos consta el nulo interés que tiene el señor Lores en hacer dos obras que apoya el PP de Pontevedra: el destape del río Gafos, que tengo el convencimiento de que por mu mucho interés que tenga el PSOE, Lores lo va a boicotear; y el pabellón de A Parda, que sigue expectante y del que no tendremos noticias”.

Servicios sociales

Los populares, ha explicado Domínguez, “han presentado varias mociones para reforzar dichos servicios sociales, servicios infradotados, que no son capaces de dar servicio a una demanda cada vez mayor”: “Quiero destacar aquí la presentación en el mes de diciembre de la proposición para la puesta en funcionamiento de un plan de compromiso social, un plan abordable para la capacidad económica del concello de Pontevedra. Un plan al que el BNG y el PSOE votaron en contra, dejando atrás a muchos pontevedreses”.

Actividades deportivas

Las demandas en este apartado “han sido muchísimas”, ya que para Domínguez “el deporte tiene que ser uno de los ejes principal dentro del ayuntamiento de Pontevedra”: “Mejoras de determinados pabellones como el de Monteporreiro, la realización del pabellón de Verducido, que es una vergüenza para todos los que lo vemos, o la creación de un nuevo pabellón de deportes en Pontesampaio. Nunca se ha apoyado ninguna de estas propuestas”.

“Pero si por algo se ha caracterizado Pontevedra, algo que avergüenza a la mayoría de los ciudadanos, ha sido por la absoluta sinrazón a la hora de no permitir a los niños jugar y entrenar en las instalaciones municipales de Pontevedra, siendo Pontevedra la única ciudad de las siete importantes de Galicia en la que los niños no pudieron entrenar con normalidad, impidiendo el normal desarrollo de los niños que venían de una pandemia, lo que es extremadamente grave. Por lo tanto, aquí fracaso absoluto una vez más”, ha destacado el popular.