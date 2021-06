“Vacunarse es poner fin a la pandemia”

Durante la mañana de ayer en el Recinto Ferial de Pontevedra fueron citadas un total de 1.300 personas para recibir el antídoto de la farmacéutica Johnson & Johnson. El proceso transcurrió con normalidad y bastante agilidad, a pesar de tratarse de uno de los colectivos de edad más numerosos, pues, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), entre 1972 y 1981 nacieron 7,8 millones de personas, más del 16% de la población total del país. Del mismo modo, en el municipio de Pontevedra y de acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estadística, viven más de 14.000 “cuarentones”, aunque un porcentaje ya ha sido inmunizado en su condición de pertenecer a un sector esencial.

En el recinto ferial de Pontevedra el elevado número de ciudadanos citados no ha sido un inconveniente para la organización. “El proceso ha sido muy rápido, sin tener que esperar y sin colas”, comentó Juan Bertolo a escasos minutos de haber recibido la dosis. Del mismo modo, María Jesús Campos, alabó la preparación de los sanitarios y de los voluntarios de Protección Civil: “Esta todo muy bien organizado y desde que llegas te dan todas las indicaciones que necesitas”.

Sin embargo, María Cristina Muiños, vecina de Sanxenxo, lamentó el hecho de que la inmunización no estuviese más descentraliza por concellos. “Si no resides en Pontevedra los desplazamientos en coche pueden ser una incomodidad, retrasando su incorporación al trabajo. Considero que el centro de salud de Sanxenxo también dispone de unas instalaciones adecuadas para la inoculación”, explicó tras recibir la vacuna.

Janssen aporta un importante acelerón al ritmo de vacunación. Y es que una de las principales ventajas que proporciona la profilaxis de monodosis es, precisamente, la rapidez en la inmunización, evitando la dependencia de las dos inyecciones para conseguir una pauta completa. Esta es, sin duda, una de las ventajas que más valoran los ciudadanos. “Para mi recibir una única dosis es mejor en todos los aspectos. Una forma de despreocuparse de cara al verano en el caso de que reserves unas vacaciones, y también a nivel laboral, porque no tienes que pedir permiso para ausentarte”, comentó José Antonio Bouzón.

Por otro lado, la adquisición del pasaporte COVID es inmediata. Se trata de un documento gratuito y, a día de hoy, imprescindible para viajar fuera del país. “Al entrar al recinto te entregan un tríptico con toda la información necesaria para la descarga del pasaporte a través de la página web del Sergas”, explicó Juan Bertolo. Un trámite sencillo y ágil con un código QR que garantiza su autenticidad y en donde se puede consultar el día en que se inoculó , el laboratorio, el lote y el centro al que acudió el citado a recibirla.

La prudencia gana al miedo

Parece que muchas de las dudas acerca de la eficacia y los efectos adversos de los preparados que al principio de la vacunación era tan frecuentes se han sido disipadas a favor de la prudencia.

“No dudé en ningún momento de si venir o no a vacunarme. Sabía que de esta responsabilidad individual dependía el bienestar colectivo”, afirmó Sonia Herrera. Como ella, María Jesús Campos, cree que “no hay otra forma de acabar con esta pandemia que con las vacunas”, a pesar de confesar que “soy bastante miedosa, y cuando comenzaron los problemas por trombos relacionados con las dosis de AstraZeneca las dudas me inquietaron”.

Para Sergio González todo el miedo que se generó en torno a los compuestos de Janssen y AstraZeneca “fue infundado y promovido por los medios de comunicación”. Una opinión compartida por Juan Bertolo quien recalcó que “el exceso de información no es bueno y en cuestiones de salud sólo se debe hacer caso a los profesionales”.

“El miedo a la reacción no puede ser una excusa para no vacunarse”, explicó Sonia Herrera. Y es que la mayoría de los entrevistado confesó haber conocido personas que experimentaron sintomatología leve después de recibir la vacuna. “Mi hija estuvo con fiebre, pero no deja de ser una reacción común a cualquier tipo de inyección”, explicó María Cristina Muiños.

La esperanza en que el próximo año la pandemia sea cosa del pasado es el deseo más anhelado y compartido por todos y cada uno de los ciudadanos. “Solo juntos podremos acabar con este virus y la vacunación es el arma que debemos emplear”, explicó Sonia Herrera.