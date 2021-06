Una senda peatonal segura vertebrará la parroquia de Noalla desde la iglesia de San Estevo hasta la playa de A Lanzada. El proyecto saldrá a licitación por 910.606 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La obra será financiada por la Diputación de Pontevedra y el Concello de Sanxenxo al 70% y al 30%, respectivamente. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, presentó este martes en Sanxenxo la actuación que en los próximos días saldrá a licitación y visitar junto al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y el delegado del Gobierno de Galicia, José Manuel Quiñones, el Pazo de Quintáns. La creación de esta senda y la rehabilitación del Pazo se enmarca dentro de la colaboración de tres administraciones, Concello, Gobierno de España y Diputación de Pontevedra, para la puesta en valor de los recursos patrimoniales y turísticos de Sanxenxo.

La senda peatonal transcurrirá a lo largo de 1,2 kilómetros, tendrá un mínimo de 2,5 metros de ancho y correrá por la margen derecha de la carretera y paralela a su actual trazado en plataforma única, salvo en tres zonas donde va a ser necesario hacer plataformas de convivencia, con prioridad peatonal y en las que habrá medidas de calmado de tráfico y reducción de la velocidad. A la altura de la entrada principal del Pazo de Quintáns el hormigón presente en la senda se cambiará por el enlosado original de granito para potenciar el carácter noble del espacio.

El alcalde Telmo Martín agradeció la implicación del Gobierno de España en la rehabilitación del Pazo de Quintáns que está pendiente de una segunda fase, presupuestada en 600.000 euros para la recuperación de los jardines exteriores y el acondicionamiento de un estacionamiento. En la misma línea, incidió en que la futura senda peatonal, “vaille dar moito máis valor a esta contorna, polo que agradecemos que a Deputación fixera este convenio para converter esta estrada nunha zona acondicionada para desfrute da veciñanza”.

Visitas al Pazo

El Concello tiene previsto programar visitas al Pazo de Quintáns para los vecinos y colectivos de Noalla. Además, el alcalde se interesó por los proyecto para la musealización del entorno de la ermita de A Lanzada, dentro de su apuesta por captar turismo a lo largo de todo el año. “En Sanxenxo somos líderes en turismo no verán, coñécennos polas praias e as bandeiras azuis e polo tempo marabilloso, pero temos un patrimonio importantísimo que temos que poñer en valor”, aseguró Martín.

Por su parte, Silva destacó que la mejora de la carretera provincial y la senda peatonal hasta A Lanzada será el mejor complemento a la rehabilitación del Pazo, “unha verdadeira xoia do patrimonio que merecía que fixéramos unha actuación potente. Tanto a recuperación do Pazo de Quintáns como a nova senda van ser puntos de referencia para atraer xente á Sanxenxo durante todo o ano a través dun turismo pluriexperiencial e emocional dentro dun modelo baseado na sustentabilidade”.

El delegado del Gobierno, José Miñones, destacó la colaboración de las tres administraciones “traballando para e por a veciñanza. Este é un dos exemplos dese compromiso para seguir sumando e seguir construíndo”. Al referirse a la rehabilitación del Pazo de Quintáns, en el que se invirtieron dos millones de euros (1,3 del Ministerio de Fomento) y casi 700.000 euros con fondos municipales, Miñones señaló “é unha marabilla e podo dicir que vai ser centro non só turístico, senón de referencia do Concello. Auguro moito futuro a este pazo e simboliza que temos que darlle máis valor á rehabilitación do noso patrimonio”.