El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha solicitado una copia de la denuncia efectuada a la Policía Local de un particular a un pulpeiro, que estaba trabajando en la calle Cruz Gallastegui. Una vez interpuesta la denuncia, el resto de pulpeiros que estaban trabajando en la ciudad también fueron multados. La denuncia del particular tuvo un efecto dominó que terminó por “castigar al resto de pulpeiros que estaban llevando a cabo su labor, con todos los papeles en regla”. Muchos de los locales de la ciudad contratan a pulpeiros para “añadir valor a su negocio, pero lo que no esperaban es que fuera atacados por ello”.

Domínguez preguntará a la concejala responsable de Seguridad Ciudadana, Eva Villaverde, por este “acoso y derribo continuado por parte de este Concello hacia la hostelería, que ya lo están pasando realmente mal para que aún por encima tengan que aguantar esta persecución”. Para el popular, tanto la edil como el alcalde, como máximo responsable de la Policía Local, son “cómplices” de esta actuación de la Policía Local.

“Es el mismo Concello que no ha dado ni una sola ayuda directa a la hostelería de la ciudad el que ahora desarrolla una actuación que solo busca perjudicar a nuestros hosteleros. Han votado en contra de todos nuestros planes de ayuda, se han negado a ampliar sus terrazas, han llegado a criminalizar este sector, etc.", por lo que "pedimos responsabilidad y apoyo con la hostelería y que se termine esta caza de brujas”, ha rematado Domínguez.

La Policía Local de Pontevedra explica que se trata de una actividad ilegal, dado que no están permitidas las barras de bar ni cocinas en la calle.