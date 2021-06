El viejo y rejuvenecido arte de los hilos

Coser, bordar, hacer ganchillo o calcetar fueron actividades que durante años se relegaron a labores del hogar e impusieron a las mujeres. Más allá de los machismos, esconden un arte que guarda la sabiduría de antaño y que está volviendo a florecer en los últimos años. Disciplinas que están de moda y en las que cada vez más personas jóvenes se interesan. Tanto, que existe en Pontevedra un club de costura en el que personas de entre 20 y 70 años se reúnen para aprender unas de otras.

La sede de O Galpón Lab, asociación de artistas emergentes, era antiguamente una escuela de barrio donde se impartían labores y que guardaba libros de bordado. La gente de la zona se llena de nostalgia cuando entra y aquellos viejos libros están en la esencia de este club de costura que se celebra el primer sábado de cada mes. Nació porque todas las artistas tenían inquietud por aprender a coser. “Se está poniendo de moda y además es una actividad que reúne a varias generaciones porque es algo que llevan haciendo nuestras abuelas siempre”, explica Eva Fandiño, de 25 años, una de las fundadoras. “Nos dimos cuenta de que no hay espacios para reunirse, especialmente con el COVID y pensamos que podía ser funcionar porque además parece que solo hay actividades interesantes para la gente joven. Es una actividad relajada que puedes hacer en grupo, hablando y donde necesitas esa ayuda del resto”, añade Iria Rodríguez, de 34, otra de las socias.

Con esa intención de unir generaciones llevó a su tía abuela y a su madre a la vez que las socias y otra gente nueva se iba sumando. Ana López, de 28 años, es una de ellas. Empezó a bordar hace poco, por hacer algo diferente. “Llegó un momento en el que de estar tanto tiempo en casa me saturé, no me enganchaba ningún libro y no quería ver más series. Necesitaba hacer algo con las manos, algo creativo”, explica. Así se apuntó a un curso en Pontevedra y ya acumula tres distintos. “Era Navidad y todo estaba cerrado así que nos apuntamos por hacer algún plan con amigos. Ahí me enganché y empecé a bordar algunas bolsas de tela que tenía en casa”. Ya ha costumizado camisetas, chaquetas y tiene lista de espera en la familia con algún encargo.

“Es algo que me entretiene mucho y además puedes personalizar tu ropa o incluso regalar. Me puedo pasar horas bordando. Me da la hora de cenar y no me entero”, comenta sorprendida. En O Galpón encontró un sitio para compartir esa inquietud. “Hay gente que de primera mano te puede explicar todo mejor , el espacio es muy agradable y no estás sola en casa”, argumenta. Cuenta que en el bordado ha encontrado un nexo de unión con sus abuelas, “cuando me ven, estuvieron rebuscando en sus cosas para darme sus hilos, tijeras, varios tipos de agujas… Les gusta ver lo que voy haciendo y encuentras una conexión que es muy bonita”.

Así, entre hilos, bastidores, agujas o enhebradores pasan la tarde mostrándose unas a otras un estilo de punto, un vídeo nuevo que han visto para hacer algo diferente o intentando aprender ganchillo.