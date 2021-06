Sanxenxo vivirá el próximo sábado una noche musical en la que se rememorarán las verbenas de los años 60,70 y 80. La Praza do Mar es el escenario elegido para realizar tres de los seis programas previstos en el espectáculo “Cen anos de verbena galega” protagonizados por la orquesta La Ocaband y doce conocidos músicos gallegos.

La concejala de Cultura, Paz Lago, presentó este lunes este espectáculo, junto al director y creador de los programas, Carlos Alleres, y el director artístico y músico de La Ocaband. “Sanxenxo non podía deixar de participar nunha homenaxe aos cen anos da verbena galega. A nosa tradición e a nosa cultura popular vai ligada ás festas patronais e á música dos pasarrúas, das bandas de música e, por suposto, das verbenas. O día non é casualidade, coincide coa festividade de San Antonio, e servirá para dar o pistoletazo de saída as festas patronais do verán”, explicó.

Lago señaló que la propuesta busca ser “unha inxección de optimismo e nostalxia” a través de tres verbenas de diferentes épocas en un espectáculo de 180 minutos de duración. “A entrada será de balde e realizarase baixo un estrito protocolo antiCOVID con control de aforo, previa inscrición e cadeiras numeradas”, explicó.

El recinto contará con 500 sillas y la ubicación de los asistentes se realizará por riguroso orden de inscripción. La cita dará comienzo a las 21.00 horas y concluirá a la una de la madrugada. Las personas que estén interesadas en asistir a uno, dos o tres programas deberán retirar la entrada en el Pazo de Emilia Pardo Bazán o las bibliotecas municipales donde dejarán su nombre, apellidos, teléfono y DNI. Una vez que dispongan de la entrada, deberán convalidar esas entradas por asientos numerados a través de un whatsapp en el teléfono 682 084 555. Para cualquier duda que pueda surgir pueden llamar al teléfono 986 727 936.

Los tres pases de verbena se convertirán en tres programas diferentes que emitirá la TVG en horario de máxima audiencia.

El músico de Vilalonga Dani Dopazo, que se encargará de coordinar el espectáculo en Sanxenxo con la orquesta La Ocaband, calificó el evento como un documusical con historia de la verbena gallega e invitados muy importantes dentro de la esfera musical como Sito Sedes, J. Santana o María Costas. “Eleximos un repertorio que define moi ben os anos 60,70 e 80. Era necesario facer algo para que a xente saiba e coñeza porque a verbena ten tanto arraigo en Galicia e as orquestras galegas teñen unha fama tan reputada no territorio nacional”, indicó. “Trátase de entrar no corazón do público”, concluyó.