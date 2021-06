Investigan como presunto homicidio el caso del cadáver localizado en la ría frente a Raxó

El Juzgado ha abierto unas diligencias previas por presunto homicidio por el caso del hombre que apareció muerto en el puerto de Raxó (Poio) el jueves pasado. Se trata de un vecino de Vilanova de Arousa, de 39 años. El cadáver fue localizado flotando y sin documentación, y pudo ser identificado por las huellas dactilares, pues el fallecido tenía antecedentes policiales.

El fallecido respondía a las iniciales S.B.C., un vecino de la parroquia vilanovesa de Caleiro, muy conocido por las fuerzas de seguridad. Su cuerpo sin vida fue recuperado sobre las 15.00 horas del jueves por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Pontevedra, después de que dos personas que se dirigían a una embarcación auxiliar avistasen el cuerpo, que vestía ropas deportivas pero no portaba documentación ni móvil ni ningún otro objeto que permitiera su identificación inmediata.

En un primer momento, los investigadores no apreciaron indicios de criminalidad, si bien desde el principio se sospechó que la víctima ya estaría muerta antes de caer al mar, pues no tenía agua en los pulmones, por lo que no habría fallecido por ahogamiento. Además, no llevaba mucho tiempo en la ría.

El hecho de que el Juzgado haya abierto las diligencias previas por presunto homicidio no significa que esta sea la principal hipótesis de los investigadores, sino que es una posibilidad abierta, habida cuenta de que se desconocen las causas exactas de la muerte del arousano.

El hombre fue identificado durante la tarde del viernes, y el entierro fue ayer sábado, después de que se le practicase la autopsia.