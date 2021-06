La UVigo no admite el recurso de Ciencias da Educación contra el máster que impulsa Fisioterapia

El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo acordó ayer no admitir el recurso de reposición interpuesto por el decano de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Óscar García, contra la aprobación de la declaración de interés, presentada por la Facultade de Fisioterapia , de un futuro máster de Exercicio Terapéutico e Funcional, según informa el Duvi. En una sesión extraordinaria que tuvo como único punto este asunto, el secretario xeral de la Universidad, Miguel Ángel Michinel, explicó que, según un informe de la asesoría jurídica, la aprobación de esta declaración de interés es un “acto de trámite no cualificado” contra el que no cabría este recurso, que tendría que interponerse contra el acto que pone fin al procedimiento, en este caso la aprobación de la memoria de la titulación por parte del Consello de Goberno.