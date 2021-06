Música e poesía para Xela

A deputada de Lingua María Ortega, exerceu de anfitroa neste espectáculo que fora adiado en maio polo mal tempo e aproveitou para convidar aos mais novos a falar o galego de maneira orgullosa como parte da súa identidade, e para salientar a forza e orixinalidade da obra de Xela Arias.

Un vídeo da propia Xela Arias lendo un dos seus poemas, unha peza moi singular por ser o único documento audiovisual existente dela sobre a súa obra, inaugurou a noite musical e poética, que se desenvolveu na Ferraría. Despois chegou a quenda da música e da poesía, que se foron alternando de seito dinámico.

Na parte da poesía, comisionada por Tamara Andrés, participaron en vivo Helena Salgueiro, Vanessa Glemsel, Nuria Vil, e Estíbaliz Espinosa en intervencións performance que buscaban a reflexión do público sobre desigualdades sociais e temas de actualidade.

Polo que respecta á Banda da Loba, os poemas musicados foron escollidos de entre os catro poemarios publicados por Xela Arias: “Denuncia do equilibrio” (1986), “Tigres coma cabalos” (1990), “Darío a diario” (1996) e “Intempériome” (2003).

Propuxeron desde transformacións dos poemas en cantigas respectando totalmente o texto orixinal da autora –caso de “Denuncia do equilibrio”–, ata composicións nas que partiron de versos e estrofas tomadas do poemario “Tigres coma cabalos” para engadirlles a propia achega literaria da banda, tentando empregar os recursos fónicos, gramaticais e estilísticos propios de Xela Arias, até completar a letra do tema musical.

As integrantes da Banda da Loba tamén fundiron algunhas das composicións da autora en novos temas que sonaron onte na Ferraría e dos que tivo oportunidade de disfrutar o público nesta volta aos espectáculos en vivo. Entre os asistentes,a deputada de Cultura Victoria Alonso, as representantes do goberno provincial Noemi Outeda, Manuel González e Gregorio Agís, do grupo do PP Elena Estévez e Paz Lago, así como a concelleira de Cultura de Pontevedra, Carmen Fouces, e integrantes doutros concellos da comarca e entidades relacionadas coa lingua.