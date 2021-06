Un giro indebido del conductor sin carné, posible causa del accidente con tres fallecidos en Caldas

El coche en el que viajaban los tres jóvenes, un Citroën Xsara, salió de un cruce en el que solo está permitido girar hacia Cuntis haciendo el giro en dirección contraria, hacia Caldas, según indicaron desde diferentes fuentes de los servicios de emergencias. Tras esta maniobra indebida, el vehículo fue arrollado por un camión que transportaba frutas. Los tres ocupantes del coche fallecieron en el lugar del accidente y la copiloto del camión, que salió despedida por el golpe, resultó herida grave y se encuentra hospitalizada en Montecelo con pronóstico reservado. Según confirmó la Guardia Civil, al conductor del camión se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas, que resultaron negativas en ambos casos.

Tras observar las marcas sobre el asfalto y la posición de los vehículos, la Guardia Civil baraja, además del giro prohibido, que el Citroën se hubiese saltado una señal de stop previa.

Cristian Montes, de 19 años y natural de Moraña, conducía el vehículo aunque no tenía carné; de copiloto iba Beatriz Fontenla, de 18 años y natural de Vilagarcía, y en el asiento de atrás viajaba el propietario del coche, Alejandro Castro, de 24 años y natural de Caldas de Reis. Los tres fallecidos viajaban en el coche, mientras que las dos personas que iban en el camión resultaron heridas. Se trata de un matrimonio residente en Meis que viajaba en un furgón de la empresa Frutas Moncho, que quedó volcado sobre la calzada.

Al lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia, de los Bomberos, de la Policía Local de Caldas y de Protección Civil de esta localidad y de la vecina de Cuntis. La circulación quedó restablecida a las 3.15 de la mañana, después de que se retirase de la carretera el camión, que había quedado volcado. El 112 informó que se pusieron los hechos en conocimiento del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) para prestar apoyo a los familiares de las víctimas.

Los tres fallecidos serán enterrados esta tarde. Los restos mortales de Alejandro Castro serán conducidos a partir de las 16.45 horas desde el Tanatorio de Arosa hasta la iglesia parroquial de Santa María de Godos, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y seguidamente al traslado de sus restos al Cementerio Parroquial. La salida del Tanatorio de Moraña –sala 2– en el que se encuentran los restos mortales de Cristian Montes será a las 16.00 horas, siendo el funeral a continuación en la iglesia de San Lorenzo. Por su parte, el funeral por el eterno descanso de Beatriz Fontenla será en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Carril, tras salir del Tanatorio de Vilagarcía a las 17.45 horas. En los tres casos se recuerda que los asistentes extremen las medidas de seguridad establecidas por la pandemia de COVID.

El hombre de 56 años que pilotaba el camión de fruta, “totalmente en estado de shock”

“Totalmente en shock y muy preocupado por su mujer”, así está el conductor del camión que se vio implicado en el accidente mortal, según relata su compañero en la empresa Frutas Moncho Guillermo Fariña, que se desplazó hasta el lugar del siniestro.

Felipe Franco, de 56 años, iba junto a su esposa, Gloria Outón, de 52, camino de A Estrada a repartir mercancía cuando, tal y como él mismo explicó a los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar del accidente, no pudo evitar el choque con el Citroën Xsara, que se metió literalmente debajo del camión. “Le dio justo en el medio y la mujer salió despedida por el golpe. Está en la UCI y grave, pero consciente y estable, en observación. Parece ser que tiene fracturas en tobillos, rodillas, cadera, brazos y clavícula”, explica Fariña, que añade que Franco recibió el alta sobre las 5 de la madrugada y estaba “muy preocupado por su mujer y con cargo de conciencia por haberla llevado con él en el coche, y en estado de shock por todo lo que había pasado”.

Muy impactados están también los vecinos de Caldas y Moraña, de donde eran dos de los tres jóvenes fallecidos en el accidente. No está previsto que se decreten días de luto en ninguno de los dos concellos, pero sí que habrá gestos para mostrar las condolencias a familiares y amigos de Cristian Montes y de Alejandro Castro.

El alcalde de Moraña, José Cela, suspendió el Pleno que se iba a celebrar ayer por la tarde “en solidaridad y como gesto hacia la familia” y en Caldas se trató el caso en una reunión celebrada ayer a última hora, pero es probable que hoy se guarde un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

“El municipio entero está en shock, porque el accidente fue aquí y porque Álex era un chaval muy conocido y muy querido por todos”, comentaba el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. El joven, que había estudiado en el colegio San Fermín, se había sacado el carné hacía un par de años y actualmente estudiaba un ciclo de formación.

Cristian Montes, por su parte, se encontraba buscando trabajo y también era muy conocido en Moraña. “Somos un municipio pequeño y nos conocemos todos”, reconocía muy impactado el alcalde. Y es que los padres del joven de 19 años tienen relación directa con el Concello, al estar la madre trabajando allí desde marzo, gracias a un contrato temporal de nueve meses del Plan Concellos de la Diputación, y el padre también lo había hecho en ocasiones anteriores.

El alcalde de Cuntis, en cuyo límite con Caldas de Reis se produjo el siniestro, ha enviado un comunicado en nombre de la Corporación Municipal para lamentar “o fatal desenlace do accidente de tráfico que tivo lugar na noite de onte na N-640, que se saldou co falecemento de tres mozos. O Concello trasládalle ás familias e achegados dos falecidos o seu máis sentido pesar e as súas condolencias nuns momentos tan duros”.

El regidor municipal, Manuel Campos, agradeció el trabajo de todos los equipos de emergencias y cuerpos de seguridad que se desplazaron al lugar con la máxima diligencia para atender “esta traxedia que nos ten conmocionados”.