Casi 200 escolares de los colegios Magaláns, a Florida, Portonovo, Nantes, O Cruceiro y O Telleiro participaron este viernes en la actividad de educación ambiental sobre la limpieza de playas, organizado por la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con Albia Servicios Funerarios. Provistos de grandes sacos de basura y de guantes, las brigadas de limpieza dispersas por las playas de Area de Agra, Nanín, Major, Baltar, Areas Gordas y A Lapa se afanaron para dejar los arenales limpios de plásticos y de residuos que el mar devuelve a tierra. Los residuos encontrados que más se repitieron fueron mascarillas enterradas en la arena y palos de plástico procedentes de bateas e incluso un aparejo de gran tamaño que será retirado el lunes por los servicios municipales en Area de Agra.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Deza, acompañado de la edil de Educación, Paz Lago, coordinaron la actividad y Albia aportó el material para la limpieza y una camiseta a los participantes. Deza agradeció a la comunidad educativa su “total colaboración nesta actividade e, de forma especial, aos case 200 nenos e nenas que se atopan nestes momentos mellorando a nosa principal riqueza, o noso entorno”. Agradeció también la participación de Albia Funerarias. “En marzo, prantamos case 200 árbores no entorno natural do Con da Romaíña cedidos por esta empresa e creamos un novo pulmón verde no municipio. E hoxe seguimos aquí coidando o noso medio ambiente”, apuntó.

Por su parte, Elena González, supervisora del negocio de Albia Servicios Funerarios, aseguró que “es el momento de pasar a la acción para lograr unos objetivos de desarrollo sostenible óptimos y no hay mejor forma de hacerlo que a través de escolares y del Concello de Sanxenxo. Es muy importante la unión de empresas, administraciones y comunidades educativas para pasar del discurso a la acción”.