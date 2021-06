“A Banda en pequeno formato”, un programa que arrancó ayer en el palco de la Alameda, abrió oficialmente “O Son da Rúa”, un programa que dinamizará la ciudad durante las próximas semanas.

Continuará a partir hoy con “Audiovisións”, un ciclo que tendrá lugar en las Pistas de Campolongo y que se prolongará hasta el próximo domingo. Fusiona música y cine, todas las sesiones darán comienzo a las 22.30 horas y la asistencia a las mismas es gratuita. Esta noche se proyectará “Hedwing and the Angry Inch”, un musical rock acerca de una banda de rock and roll dirigida por una mujer transgénero.

“Audiovisións” continuará mañana con “Sisters with Transistors” y el domingo con una sesión de improvisación visual y sonora a cargo de Colapso Jam (Che Garrido, LCTRCT, Xiselr) + m8 (Cris Lores, Belén Veleiro, Lúa Zalamera).