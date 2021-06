El PP ha mostrado su "sospecha" de que el nuevo plan de inversiones de la Diputación, ReacPon, "se convierta en un nuevo Reequilibrio y Deporemse, que entre 2017 y 2018 repartió 7 de 10 euros entre municipios gobernados por PSOE y BNG". Así lo afirmó esta mañana Jorge Cubela, portavoz del grupo provincial, acompañado de Paz Lago y Carmen Amoedo. “Es una oportunidad perdida para todos los municipios. Un plan anticoncellos que deja fuera a algunos ”, dijo.

Cubela ha recordado que la Diputación ya repartió en 2018 y 2019 "la mayor parte de sus fondos entre municipios afines", y que de los 13 municipios que "no recibieron un solo euro de ese plan, 12 estaban gobernados por el PP". Además, recuerda que Sanxenxo recibió la subvención, pero por orden judicial.

Así, Cubela reafirmó que el gobierno provincial "no puede hablar de reactivar la provincia dejando fuera a la mitad de los municipios. No habrá cohesión territorial, no habrá lucha contra la despoblación o la igualdad, porque hay municipios que tienen la información desde diciembre y ya han avanzado el trabajo para conseguir esos proyectos maduros, proyectos que ya tienen que ser aprobados por el organismo competente e incluso publicados la licitación. Es poco probable que lleguen los ayuntamientos que no tienen permisos sectoriales en este momento ".

Para los populares, el gobierno provincial "reconoce en las bases de la ReacPon que el Plan Concellos no son tan buenas como lo vendieron y que son insuficientes, como ha advertido el PP en múltiples ocasiones". Además, aseguran que “sorprende que esta inyección de dinero para supuestamente reactivar la provincia, una inyección necesaria y que el PP ha reclamado en muchas ocasiones, no se haga siguiendo los criterios que tanto defendía el Plan Concellos".

Y también llamó la atención sobre el hecho de que el plazo para finalizar los proyectos "es el momento adecuado para abrir las obras antes del 2023 municipal. Todo muy bien planificado".

Finalmente, se refirió al "atrevimiento" del vicepresidente de la Diputación, César Mosquera al decir que "todos los alcaldes están de acuerdo, cuando no se les ha consultado nada". En este sentido, recuerda que "fueron invitados a participar en una reunión informativa, cuando las bases ya estaban anunciadas en la prensa, cuando ya habían sido sometidas a votación en pleno y cuando no había margen de decisión".