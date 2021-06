Música, poesía e imaxes lembran a Xela Arias nun espectáculo “100% feminino”

Tras a cancelación do pasado 14 de maio polo mal tempo, a praza da Ferraría será finalmente o escenario do espectáculo “X Xela” e o público interesado aínda pode reservar praza. Celebrarase hoxe a partires das 20.30 horas. Trátase dun evento multidisciplinar organizado pola Deputación co gallo das Letras Galegas, dentro dunha programación que continuará todo o ano baixo o lema “365 días en galego”.

“X Xela” misturá tres formatos, música, poesía e fotografía, para lembrar á escritora e tradutora galega. “Será un show dinámico, atractivo e 100% feminino para homenaxear a unha poeta tan singular”, apunta a deputada María Ortega, que subliña que a asistencia é gratuíta, podendo reservar as prazas que quedaron libres tras o cambio de data a través do formulario existente en www.depo.gal.

A parte de fotografía tómase das imaxes de Xulio Gil, viúvo da homenaxeada e Premio da Crítica Galega, e tamén participarán a Banda da Loba e catro poetas, comisariadas por Tamara Andrés

A parte musical do espectáculo correrá a cargo da Banda da Loba, unha formación galega que está a revolucionar a música galega coa mestura de música e literatura, que musicará poemas de Xela Arias dende formatos máis tenros ata o punk rock pasando polo country ou o bolero.

A parte de fotografía tómase das imaxes de Xulio Gil, viúvo da homenaxeada e Premio da Crítica Galega, con máis de corenta anos de traxectoria. Pola súa banda, para os contidos poéticos, comisariados por Tamara Andrés, “X Xela” contará con catro poetas que representan, comparten a forza e a linguaxe poética da homenaxeada: “Helena Salgueiro, que ten a poesía incrustada no corpo; Estíbaliz Espinosa, unha poeta cos pés na terra, a ollada no ceo e a lingua e o corazón cheos de curiosidade; e Nuria Vil e Vanessa Glemsel, que teñen o proxecto ‘Dúas gamberras e un micro” que son rebeldes e denunciadoras de desequilibrios e lanzan frases coma frechas. O espírito de Xela estará moi presente”, subliña a comisaria.