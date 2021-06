Coincidiendo con la presencia del jurado de Pontenciencia en el CEIP San Martiño de Salcedo para examinar la exposición del trabajo “Ese gran descoñecido: o aire”, el concelleiro de Educación, Tino Fernández, se acercó al que fue su antiguo colegio para disfrutar de este trabajo y participar en la distribución del material promocional que su departamento está repartiendo entre los 17 cento educativos participantes en el certamen: 1.000 mochilas y 500 bolsas de tela con un diseño exclusivo de Polo Correo do Vento para el alumnado y 200 libros de la biografía de Ricardo Carvalho Calero y de la colección Mulleres Galegas para sus bibliotecas.

El certamen científico, que continúa hoy con diversas actividades, fue valorado por Fernández “ por el nivel sorprendente de las exposiciones, más aún cuando fueron desarrolladas en un contexto sanitario y social tan complicado”.

Entre las actividades de la jornada se desarrollaron exposiciones como “A mitoloxía galega: un mundo por descubrir”, una actividad didáctica alrededor del patrimonio inmaterial gallego en el el CEIP de Marcón.

En el caso del CEIP Santo André de Xeve y el CEIP San Benito de Lérez acogieron el taller “Coñecemento do ceo nocturno”, en el que los alumnos crearon un planisferio celeste.

También en el CEIP Santo André de Xeve y en Ponte Sampaio se celebró la actividad ‘Reaccións químicas’, en el que se experimentaron y estudiaron diferentes reacciones químicas. Para alumnos de 5º do CEIP San Benito de Lérez e de 6º do CEIP Marcón se organizó el taller “Calidade do aire”, para concienciar sobre la contaminación y fomentar los buenos hábitos medioambientales. Por otro lado, “O número áureo: a divina proporción” tuvo lugar en el CEIP San Martiño, una actividad para conocer el concepto matemático de la proporción áurea.