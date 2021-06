El conductor del camión accidentado en Caldas "está totalmente en shock"

Felipe Franco iba junto a su mujer, Gloria Outón, camino de A Estrada a repartir mercancía cuando no pudo evitar el choque con el Citroën Xsara, que se investiga que hiciera un giro indebido saltándose una línea continua. "Le dio justo en el medio y la mujer salió despedida por el golpe. Está en la UCI y grave, pero consciente y estable, en observación", explica Fariña, que añade que Franco recibió el alta sobre las 5 de la madrugada y está "muy preocupado por su mujer y con cargo de conciencia por haberla llevado con él en el coche".

Muy impactados están también los vecinos de Caldas y Moraña, de donde eran dos de los tres jóvenes fallecidos en el accidente. No está previsto que se decreten días de luto en ninguno de los dos concellos, pero sí que habrá gestos para mostrar las condolencias a familiares y amigos de Christian Montes, de 20 años y que conducía el vehículo en el momento del siniestro aunque no tenía carnet, y de Álex Castro, de 24 años y propietario del coche que iba en el asiento trasero en el momento del choque. El alcalde de Moraña, José Cela, ha suspendido el Pleno que se iba a celebrar esta tarde "en solidaridad y como gesto hacia la familia" y en Caldas se hablará del caso en una reunión a última hora, pero es probable que mañana se guarde un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

"El municipio entero está en shock, porque el accidente fue aquí y porque Álex era un chaval muy conocido y muy querido por todos", comentaba el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. El joven, que había estudiado en el colegio San Fermín, se había sacado el carnet hacía un par de años y actualmente estudiaba un ciclo de formación.

Christian Montes, por su parte, se encontraba buscando trabajo y también era muy conocido en Moraña. "Somos un municipio pequeño y nos conocemos todos", reconocía muy impactado el alcalde. Y es que los padres del joven de 20 años tienen relación directa con el Concello, al estar la madre trabajando allí desde marzo, gracias a un contrato temporal de nueve meses del Plan Concellos de la Diputación, y el padre también lo había hecho en ocasiones anteriores.

El alcalde de Cuntis, en cuyo límite con Caldas de Reis se produjo el siniestro, ha enviado un comunicado en nombre de la Corporación Municipal para lamentar "o fatal desenlace do accidente de tráfico que tivo lugar na noite de onte na N-640, que se saldou co falecemento de tres mozos. O Concello trasládalle ás familias e achegados dos falecidos o seu máis sentido pesar e as súas condolencias nuns momentos tan duros".

El regidor municipal, Manuel Campos, agradeció el trabajo de todos los equipos de emergencias y cuerpos de seguridad que se desplazaron al lugar con la máxima diligencia para atender "esta traxedia que nos ten conmocionados": Protección Civil de Cuntis, Protección Civil de Caldas, Policía Local de Caldas, Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil de Vilagarcía, Bomberos del Consorcio Provincial de Ribadumia, Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Estado, Protección Civil de Portas y emergencias sanitarias.