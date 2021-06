“La comida rápida también puede ser saludable”

“Queremos que los niños aprendan de forma amena y divertida a comer de manera equilibrada, porque la comida rápida siempre se asocia a una mala alimentación, cuando también puede ser saludable y nutritiva”. Con estas palabras, Ricardo Fernández, profesor de cocina en el CIFP Carlos Oroza, explica la misión principal que motiva la acción PonteVan, un proyecto de formación multidisciplinar que busca fomentar un oferta gastronómica sana y sostenible entre los escolares de distintos centros educativos de Pontevedra.

En el patio del colegio de Campolongo, los más pequeños atienden embelesados a las explicaciones de los alumnos del CIFP Carlos Oroza, mientras estos cocinan para ellos en una “food-truck” dotada con todo el equipamiento de auténtica cocina profesional. La oferta gastronómica se basa en diferentes menús elaborados con ingredientes naturales y, en su mayoría, procedentes del huerto ecológico que el centro de formación profesional tiene en sus instalaciones. “Es muy importante poner en valor a los pequeños productores locales. La huerta es un recurso que permite concienciar sobre la importancia de contar con un sistema alimentario sostenible, tanto a los alumnos que elaboran los platos, como a los reciben”, explica Fernández.

El menú ofertado ayer a los estudiantes consistió en un bocadillo “corral”, totalmente elaborado a base de productos gallegos. “ Un bocadillo es siempre una opción rápida y sencilla de preparar, pero eso no quita que pueda ser rica en nutrientes. Nuestra propuesta se compone de queso Arzúa- Ulloa con Denominación de Origen, lechuga, jamón cocido, una salsa de hierbas aromáticas de nuestro huerto con estragón, perejil y perifollo, y pan artesano también elaborado en nuestro centro”, comentó el docente, Ricardo Fernández, quien también forma parte de la Fundación Galicia Sustentable.

La comida se completó con una brocheta de frutas y salsa de yoghurt a modo de postre, “porque la fruta es parte fundamental en las dietas equilibradas”, y, para beber, “decidimos utilizar menta para hacer un té y darle forma de granizado”, explicó el docente.

La “food-truck” del CIFP Carlos Oroza también está preparada para cubrir necesidades alimenticias especiales, como lo son la celiaquía, la diabetes o las alergias. “Antes de llegar al centro educativo donde vamos a servir las elaboraciones, nos encargamos de preparar menús para personas con intolerancias, así evitamos la contaminación cruzada que se podría producir al cocinar en la “food-track” , y nos aseguramos de que todos puedan probar y disfrutar de la comida”, comentó Fernández.

Por otro lado, la contaminación medioambiental y el fomento del reciclaje son otros de los puntos clave de este proyecto. “Todos los envases que empleamos están hechos de papel reciclado, y los residuos que puedan crearse se destinan al compostaje”, aclaró Ricardo Fernández.

Así, al término de la degustación los niños aprenden a depositar los envases o residuos que sobran de la comida en el contenedor del color correspondiente.

“Es muy importante aprender a comunicar, porque la cocina también puede ser una actividad social”, explica Nerea Rodríguez, alumna del CIFP Carlos Oroza y una de la responsables de llevar a cabo la acción PonteVan. “Creo que estas iniciativas son estupendas para salir de las cocinas y mostrar como es el proceso de elaboración de cualquier plato, porque la información nutricional empieza a ser muy valorada a la hora de elegir que productos consumir y cuales no”, afirmó.

Por otro lado, su compañero, Mario, es un ejemplo de como se cierra este círculo culinario. “Hace cinco años yo fui uno de los que degustaba los platos preparados en la “food-truck”, y, ahora, soy yo el que está detrás de los fogones. Esto demuestra que esta es una iniciativa con futuro, esencial para un estilo de vida cada vez más orientado a la calidad nutricional”, declaró.

"NUNCA LO HABÍA PROBADO Y ME GUSTA MUCHO"





Jaime está a un mordisco de terminar su bocadillo y sonriendo reconoce que le ha encantado. “Me lo he comido todo y eso que no me gusta el queso”, confiesa. Como él, su compañera Claudia prueba la brocheta de frutas y, sorprendida, declara que tiene un sabor muy rico, “a pesar de ser fruta”. Su alegría denota el éxito del proyecto y demuestra como alimentos aparentemente poco atractivos para los más pequeños pueden llegar a entusiasmarles. Los profesores también muestran su satisfacción. Así, Vivian, maestra del CEIP Campolongo, declara que estas iniciativas “son fundamentales para despertar el interés de los niños por la cocina saludable”.