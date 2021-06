“Pontecaca” el mapa del “rastro” canino

Según explican desde la web, el área total de la muestra ha sido de 0.64 kilómetros, con un perímetro aproximado de 6.1 kilómetros. Esto supone un 42% de del objetivo inicial que se proponen, que es muestrear la almendra central de Pontevedra.

Hasta el momento se han registrado en total 232 excrementos. La calle con más heces por metro lineal sería la calle Pedro Sarmiento de Gamboa, en la zona de O Gorgullón, con una media de un excremento cada 15 metros lineales, aunque también destaca la calle Joaquín Costa. Todas las zonas verdes han presentado una alta concentración de excrementos y se ha observado una gran concentración especialmente a la entrada de las mismas, como son la entrada a las Palmeras desde la calle Enrique Labarta, el acceso a la Alameda por el palco de música, zona al fondo de la Alameda o acceso al paseo de Os Gafos desde la calle Ponte Boleira.

Cabe recordad que a finales del pasado mes de abril, el Concello presentó una herramienta web con la que pretendía abrir la información geográfica a la ciudadanía. Fue esa noticia lo que inspiró la idea a los creadores de visualizar en un mapa los excrementos de las calles y convertirlo en una acción que reivindique la necesidad de mejorar la convivencia, promover el civismo y animar al Concello a que sea vigilante de la normativa ya existente. “Aquellos que disfrutamos de pasear en Pontevedra y sobre todo, aquellos que tenemos hijos y los llevamos a los parques de la ciudad, sabemos lo que es tener que limpiar una y otra vez zapatos con excrementos de perros. Somos muchos los que tenemos la percepción de que cada vez la ciudad está más sucia por esta problemática. Por este motivo, los parques y jardines no resultan adecuados para disfrutar de un picnic, sentarse en el césped a leer un libro o dejar que tu hijo dé sus primeros pasos por la hierba”, señalan.

Mediante la herramienta Google My Maps se han registrado los excrementos y restos de excrementos de las calles y parques de la zona sur de Pontevedra. Los usuarios han considerado excremento en el caso que fuera susceptible de manchar los zapatos si se pisara. La recolección de datos para cada calle se ha hecho una sola vez y en las dos aceras, siempre en días secos y en los que tampoco hubiera llovido el día anterior. Recuerdan que no todas las calles se han muestreado el mismo día, así que el mapa no refleja una instantánea de un momento dado, si no que resulta una composición de varios momentos. Es por ello que creen que el mapa debe considerarse como una aproximación a la abundancia de excrementos que podríamos encontrar en un día cualquiera en la ciudad.

Además desde la web piden que se recojan los excrementos de las mascotas y siempre que sea posible se limpie con la ayuda de una botella de agua con jabón. Además los usuarios pueden registrar nuevas heces a través de Google My Maps.