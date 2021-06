Apenas acaban de terminar su formación y tres de las diez alumnas participantes en el curso de atención en el hogar impulsado por la Concellería de Benestar Social ya fueron contratadas por el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) y está previsto que una cuarta se incorpore en breve a la plantilla. El éxito del taller, que tuvo una duración de 28 horas (16 teóricas y 12 prácticas) y que se desarrolló en colaboración con la Fundación Formavigo y la firma Idades (que presta el SAF en Pontevedra), fue confirmado esta mañana por el responsable del departamento municipal, el socialista Marcos Rey, que presidió en la Sala Valdecorvos de la Casa Azul el acto de entrega de los correspondientes diplomas acreditativos al alumnado.

Tal y como indicó Rey, “este título pon de manifesto que as ‘diplomadas’ dispoñen de coñecementos de carácter preventivo e asistencial para a atención no fogar de persoas que poidan presentar déficits de autonomía non limitadoras a nivel sanitario, social ou emocional”. El edil del PSOE aseguró que “sen dúbida o curso ofreceu a un grupo de 10 persoas en situación vulnerable e con dificultades de incorporación ao mercado laboral as ferramentas para atender de xeito profesional a persoas maiores e incorporarse a servizos como o SAF pontevedrés".

El concejal de Benestar Social prevé impulsar “máis accións formativas neste eido”, ya que “por unha banda, melloran a empregabilidade e facilitan unha saída laboral, e pola outra, permiten previr e aliviar a perda de autonomía dos nosos maiores, axudándolles a realizar as actividades do día a día e a manter o espazo doméstico en condicións axeitadas de habitabilidade”. Entre los conocimientos y habilidades adquiridos en este curso se incluyen: atención de carácter personal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria en su propio domicilio, atención a las necesidades de carácter doméstico y de la vivienda que incidan y ayuden en la mejora del entorno de las personas usuarias y de su familia, apoyo en la realización de otras actividades necesarias de la vida cotidiana y de trámites urgentes de carácter administrativo, judicial o semejantes; seguimiento de las intervenciones y/o atenciones necesarias en el área de la salud y actividades de acompañamiento, socialización y desarrollo de hábitos saludables.