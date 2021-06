El catálogo municipal de edificios a conservar reunirá un millar de elementos, una vez que se incorporen los documentados por Patrimonio de la Xunta de Galicia y los de nueva catalogación, a los 388 elementos que ya registra el listado municipal. En la Comisión de Urbanismo celebrada este miércoles se informó sobre el documento inicial estratégico y borrador del proyecto de revisión y actualización del catálogo de la ciudad y del rural. En la comisión también se dio cuenta de la solicitud de inicio de tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada.

El edil de Urbanismo de Pontevedra, Xaquín Moreda, explicó que estos 388 elementos del borrador se corresponden con las fichas recogidas en el catálogo vigente (que data de 1994) a las que se le añadieron otros elementos incluidos en diferentes catálogos de la Xunta. A este borrador se incorporarán ahora los elementos ya recogidos para el catálogo del plan general que estuvo en tramitación y que finalmente no se aprobó, una vez que se realice el trabajo de campo necesario. También recordó que se incluirá el patrimonio industrial que no figura en anteriores listados, así como edificaciones representativas de la arquitectura contemporánea, como el pabellón de Alejandro de la Sota.

Así, contabilizando la previsión de estas incorporaciones, Xaquín Moreda cifró en unos 1.000 los elementos y bienes susceptibles de ser incluidos en el documento final. El concejal indicó que tras la solicitud a la consellería del inicio de la evaluación ambiental simplificada, el proceso continuará con una segunda fase en la que se elaborará el proyecto que incluiría informe ambiental estratégico para su aprobación inicial con separatas para solicitar informes sectoriales.

Este proyecto deberá pasar a exposición pública, momento en el que se podrían presentar alegaciones, relativas a catalogar bienes que no aparezcan referenciados, descatalogar elementos o modificar el nivel de protección de algún elemento o bien. Tras el período de exposición, se pasaría a una tercera fase en la que se elaborarían los informes a las alegaciones y a las observaciones de los informes sectoriales.

En esta fase también se realizaría la propuesta final de catálogo para la aprobación provisional y final con informe de la Xunta.

Xaquín Moreda también explicó que, atendiendo a la Ley 2/2016 do Solo de Galicia, se solicita la evaluación ambiental estratégica simplificada, y no la ordinaria, por entender que este catálogo supone una modificación menor del planeamiento urbanístico. En este sentido, indicó que el equipo redactor entiende que esta es una modificación menor del plan por tener solo incidencia en los bienes del patrimonio cultural y sus entornos de protección, zonas acotadas y de reducida extensión; escasa incidencia en medio ambiente ya que reafirma la conservación del patrimonio cultural y del medio natural; y que no constituye un marco para futuros proyectos ya que este está definido por el planeamiento y en la normativa urbanística y de patrimonio cultural en vigor.

El contrato para el trabajo de revisión de la actualización del catálogo de edificaciones y elementos a conservar de la ciudad y del rural de Pontevedra fue firmado el pasado mes de enero con la UTE Cartafol- Arc. El documento final deberá contener un listado de todos los elementos catalogados, organizados por núcleos y parroquias, la justificación de los criterios de catalogación, planos de información y situación, una ficha individualizada de cada elemento catalogado con la descripción gráfica de sus características constructivas y estado de conservación, y definir los entornos de protección.