“La tecnología está poniendo al desnudo las vergüenzas de un sistema educativo fallido”

La exposición a las pantallas y el acceso a las nuevas tecnologías de los menores es cada vez mayor y e produce a una muy temprana edad. Esto provoca una serie de peligros e incluso adicciones que se deben prevenir. El ciclo del charlas formativas a las familias de Sanxenxo aborda este tema en la última de sus ponencias de la mano del profesor Antonio Rial Boubeta, que tratará el “Uso abusivo das novas tecnoloxías como identificalo e actuar”. Será el próximo 4 de julio en el Pazo de Emilia Pardo Bazán a las 20 horas. Se requiere inscripción previa.

–¿A qué edad media se inicia el acceso a pantallas?

–Hay unas franjas de edad críticas. Desde hace 15 años, desde el grupo que coordino en la USC hemos entrevistado a más de 100.000 menores. Cada vez el inicio es más temprano y la edad de acceso al primer móvil son los 11 años. Además, en los videojuegos el inicio es incluso más temprano y según datos de a Agencia Española del Videojuego la franja de edad en la que más se juega es de los 6 a los 14 años.

–¿Y en cuanto al tiempo de uso?

Si bien lo normal es que no sean más de 6 o 7 horas diarias, hay un 5% que juega más de 30 horas semanales. Con lo cual hay un alto riesgo de convertirse en una adicción. Cualquier conducta potencialmente adictiva que se inicie en la adolescencia tiene 4 o 5 veces más probabilidad de convertirse en adicción en la adultez temprana. Desde la Dirección General de Ordenación del juego desde el 2016 no aportan datos de juegos en menores relacionados con las apuestas. Hay una falta de implicación de la administración pública.

–¿Qué pautas se pueden imponer?

–La prevención es una pirámide, una parte tiene que ver con la sociedad, con las normas. Porque si no limitas la publicidad del juego online es muy difícil gestionarlo. Hay que trabajar la prevención ambiental. Luego están las familias, que tienen margen de acción. Y luego está la punta que es trabajar en los centros educativos, pero se está trabajando muy pocas horas.

Las familias tenemos un margen de maniobra mucho mayor de lo que pensamos. Hay que establecer una serie de normas en casa, lo que se llama una higiene digital. La tasa de conductas peligrosas entre los menores que duermen con el móvil en la habitación y se conectan de noche se multiplica por tres como mínimo. Si no se duerme con el móvil en la habitación y a partir de las 22 horas nadie lo utiliza habremos disminuido ese riesgo.

Pero hay que predicar con el ejemplo. Estamos analizando los datos de un macroestudio que acabamos de hacer con UNICEF con 50.000 menores y las tasas de esas conductas problemáticas son más del doble en aquellos cuyos familiares utilizan el móvil, por ejemplo, en la mesa. Ahí el ejemplo no funciona y por tanto la autoridad desaparece.

–¿A qué edad sería recomendable que tuvieran acceso a redes sociales?

–La edad mínima exigida para estar registrado en España y Europa son 14 años. Con menos de 14 año el 95% de los adolescentes está registrado en alguna red social, casi el 70% en tres o más redes. Más de la mitad acostumbra a tener en una red social más de un perfil. Tienen un perfil blanco para los familiares cuya contraseña y contenido controlan, pero luego con otro usuario hacen otro uso.

Las nuevas generaciones de madres y padres tienen un exceso de confianza. Tenemos una falsa sociedad de control. Hay una gran falta de concienciación porque esto se ha convertido en un problema no solo a nivel de salud, también de convivencia. El mayor impacto educativo sobre las nuevas generaciones en este momento lo ejerce la tecnología. Es el principal vehículo de socialización.

–Si no están en redes se quedan fuera...

–Si no estás no existes y lo peor que le puede pasar a un adolescente es ser invisible. Debemos hacernos cargo desde una perspectiva constructiva. No todos está perdido, podemos hacer cosas y limitar es una de ellas.

–¿Cómo se puede hacer un seguimiento de sus redes?

–No hay recetas mágicas. No se fíen nunca de un software de control parental. El mejor seguimiento es el del día a día. El saber qué les pasa a mis hijos, tener un clima de diálogo y confianza y saber si realmente están pasando por un momento difícil y poder estar ahí. Hay que hacer un contrapeso e invertir en competencias humanas. La tecnología está poniendo al desnudo las vergüenzas de un sistema educativo fallido que se preocupa por el rendimiento académico y no por las competencias humanas. Si a una edad muy temprana, donde no están preparados cerebralmente, tienen una ventana al mundo para cualquier tipo de contenido hay que compensar con valores.

“La exposición temprana puede provocar déficit de atención”

–¿Es sano que tengan un dispositivo propio si este está sujeto a unas pautas?

–Diría que no. El hecho de tener a su disposición una tecnología no es malo, pero que se termine instalando en su día a día e invadiendo su rutina, por supuesto que sí. Las tasas de adicción, uso problemático o sexting entre quienes tienen móvil propio con menos de 11 años son el doble en comparación a quienes disponen de móvil propio a partir de los 13. La edad es importante. Un menor puede tener un móvil con 11 años, pero la familia tiene que estar dispuesta a hacer una labor de acompañamiento que generalmente no se hace. Todo pasa por acompañar y supervisar.

–¿Cómo afecta esta exposición temprana a su desarrollo?

–Lo que se puede decir a día de hoy es que no supone ningún tipo de beneficio. Que no nos cuenten milongas. Pueden coger una serie de habilidades psicomotriz o cognitivo y aprenderá antes de tiempo una serie de cosas. Pero eso no quiere decir que vaya a desarrollar más inteligencia ni mayores aptitudes. Lo que sí va a provocar es un déficit de atención. Tampoco hay que se demonizador y no va a tener consecuencias irreversibles. Peor un uso intensivo y frecuencia redunda en dificultades claras para mantener la atención y por lo tanto en dificultades de aprendizaje. De hecho, los gurús de las grandes multinacionales llevan a sus hijos a centros con una educación libre de tecnologías.