La red Galiña Azul de la comarca deja a más de 300 escolares en lista de espera

La Xunta ha cerrado de forma definitiva el baremo de la matrícula de su red de escuelas infantiles para menores de 0 a 3 años para el curso 2021-2022. La Consellería de Política Social publicó ayer el listado definitivo de admitidos, con un total de 854 plazas asignadas y 330 solicitudes en lista de espera en la comarca de Pontevedra, donde hay un total de 18 centros.

La mayor parte de esta lista de espera corresponde a la ciudad de Pontevedra, en la que hay seis centros de la red Galiña Azul, con un total de 263 menores sin plaza y 423 asignadas. Exactamente, en la escuela infantil de Campolongo hay 96 plazas asignadas y 36 en espera, en la de O Toxo hay 98 admitidos y 37 en espera, en la de Edificio Administrativo de la Xunta hay 29 menores admitidos y cuatro en lista de espera, en la de A Parda hay 110 plazas asignadas y 73 en lista de espera, en la escuela infantil del campus universitario hay 50 admitidos y 66 menores sin plaza y en la de Monte Porreiro hay 40 admitidos y 47 en lista de espera.

Además, hay seis casos excluidos por no ajustarse a los requisitos exigidos por la Xunta, que eran que el niño o la niña ya haya nacido en el momento de presentación de la solicitud y tenga su residencia en Galicia y que tenga una edad mínima de tres meses en la fecha de ingreso en la escuela infantil en la que obtenga plaza y no tenga cumplidos los 3 años de edad el 31 de diciembre de 2021. No obstante lo anterior, se podrían eximir del límite de edad de los 3 años a los niños y las niñas con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con la normativa vigente. Estas seis exclusiones se reparten entre la escuela infantil de Campolongo (tres), la de O Toxo (dos) y la de A Parda (una).

Cabe recordar también que esta lista definitiva de admitidos en la red de escuelas infantiles Galiña Azul tiene la particularidad de que hay gente que solicita plaza para varios centros diferentes, por lo que las cifras de admitidos y en lista de espera no son exactas, ya que puede haber casos duplicados.

En cuanto al resto de la comarca de Pontevedra, las escuelas infantiles con mayor lista de espera son las de Vilaboa, con 22 menores sin plaza asignada (y 34 admitidos), y la de Poio, con 21 en lista de espera (y 83 admitidos). En el concello de Marín, con tres escuelas infantiles, hay un total de 107 admitidos –40 en la Casa do Mar, 37 en Marín y 30 en Seixo– y solo 14 en lista de espera –siete en la Casa do Mar y siete en Marín–.

En la escuela infantil de Barro hay 43 admitidos, en la de Campo Lameiro hay diez plazas asignadas, en la de Portas hay 34 admitidos y siete en lista de espera, en la de Moraña hay 34 admitidos y dos en lista de espera y en la de Ponte Caldelas hay 28 plazas asignadas y un solo menor en lista de espera. En el concello de Cerdedo-Cotobade hay 15 plazas asignadas en la escuela infantil de Cerdedo y 43 en la de Tenorio.

Incremento del 2% en el número de admitidos Según los datos facilitados por la Xunta de Galicia, el volumen de niños y niñas de 0 a 3 años admitidos para el próximo curso 2021-2022 en sus escuelas infantiles asciende a un total de 8.235, lo que supone un incremento del 2% con respecto al actual curso. El plazo para formalizar la matrícula se abre hoy, martes, y finalizará el próximo día 10 de junio (incluido). Las familias deberán presentar el impreso de matrícula con los datos debidamente cubiertos junto con la copia de la cartilla de vacunación del niño, y hacerlo a través de la sede electrónica de la Xunta o en el centro en el que obtuviera plaza. El inicio del curso está previsto para el día 6 de septiembre. Los centros permanecerán abiertos de lunes a viernes, excluidos los días considerados festivos en el calendario laboral y los días 24 y 31 de diciembre de 2021. Las personas usuarias dentro del horario de apertura del centro podrán optar por jornada completa continuada o por media jornada.