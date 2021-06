El pasado lunes la plataforma Carabuxeira Xa mantuvo una entrevista con el jefe de Costas, Enrique Fernández Menéndez, al que expuso sus temores acerca de la regeneración. Los vecinos creen que el aporte de 10.000 metros cúbicos de arena es “insuficiente” y que el lado Este de la playa queda totalmente desprotegido. “No ha habido ningún aporte de arena, concretamente son unos 70 metros desde el número 40 de la avenida de León hasta el 46”, explican indicando que esta es una de las zonas donde más incide el mar y es donde más daño está haciendo. Además señalan que “urge la retirada de las piedras y hacer un muro de contención”.

Además creen que la zona presenta un elevado riesgo de accidentes para los usuarios de la playa. Todo esto lo han comunicado a las distintas administraciones, Concello, Costas e incluso lo han denunciado ante la Policía Local

“Urge la retirada de las piedras y hacer un muro de contención”, exclaman. Apuntan, además que hay que canalizar los regatos a la altura del Hotel El Puente porque de lo contrario el aporte de arena no servirá de nada. Así, piden al Concello que la tramitación vaya por la vía de urgencia.

Además apuntan que se ha estado extrayendo arena de un solo lugar provocando socavones cuando había más zonas donde extraer. "La colocación de geotubos es una actuación temporal, que no es ninguna fase de regeneración sino algo transitorio cuyo promotor es Nauta. El ente de Portos de Galicia es el que tiene que realizar el proyecto. Los geotubos tienen una duración limitada, esperemos que el próximo invierno no se vaya la arena por no estar hecho el proyecto de regeneración y volvamos al año 1999", denuncian.