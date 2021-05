El alcalde, Telmo Martín, mantuvo ayer un encuentro con el presidente del CETS, Alfonso Martínez, y la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, en el que también estuvo la técnica de Turismo, Romina Fernández. Tanto el Concello como el sector turístico “trabajan coordinadamente volver a ser un Sanxenxo como un destino seguro para recibir a visitantes con los mejor atención y servicios”, según destaca el gobierno local. La limpieza, la seguridad y la sostenibilidad serán los tres pilares básicos de la estrategia turística.

Tanto Martínez como Aguín coincidieron en las “buenas perspectivas” para este verano con un importante nivel de reservas. En concreto, Aviturga tiene ya el 29% de sus alojamientos reservados en la segunda quincena de junio, una cifra que en agosto alcanza el 76%. “Estas cifras de reserva son impresionantes sobre todo las del mes de junio cuando normalmente para esas fechas apenas se reserva con antelación”, señaló Dulcinea Aguín.

En números similares se mueven también los asociados del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. Martínez destacó que la reservas se están haciendo por un periodo más prolongado que en los últimos años. Para junio la cifra de reservas alcanza ya el 30%, en julio, el 45%, y en agosto, el 60%. “La tendencia de los últimos años era reservar con poca antelación y menos días que ahora. Los visitantes buscan estancias más largas”, indicó Martínez.

Unos datos que van en consonancia con un reciente estudio de La Caixa que apunta a que los españoles se gastarán un 30% más este verano en sus vacaciones y que los destinos podrán recuperar el 85% de los niveles alcanzados en 2019, uno de los años récord en pernoctaciones en Sanxenxo.

El sector turístico se interesó también por los avances en el estudio encargado por el Concello para conocer de primera mano la situación del despliegue de fibra óptica en el municipio. El gobierno se ha involucrado con este asunto, pese a no ser competencia municipal, y contará con el inventario de telecomunicaciones de los 119 núcleos de población de Sanxenxo a mediados de junio. “É un documento único que non ten ningún concello e que nos permitirá avanzar para dar resposta a esta necesidade en distintos puntos do municipio”, aseguró el alcalde.

Más allá del verano, Martín confía en que Sanxenxo registre unas buenas cifras de ocupación en otoño lo que ayudará a reforzar el objetivo que se persigue como municipio turístico y dar a conocer sus potencialidades los 365 días del año.