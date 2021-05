Dos de cada tres viviendas del rural pontevedrés ya tienen compostero individual, en aquellas parroquias en las que el Concello realizó el reparto. Quedan fuera de este cómputo A Canicouva, Pontesampio y Lourizán, en las que aún no se inició dicho reparto. En el resto de las parroquias ya fueron distribuidos un total de 3.444 composteros individuales lo que, según el concejal responsable de la gestión de residuos, Raimundo González, “es un resultado espectacular” y además “denota un compromiso más que evidente de los vecinos de Pontevedra con respeto al medio ambiente y al compostaje”.

Raimundo González hizo públicos los datos relativos al reparto de composteros individuales, en el marco de la presentación de las actividades a pie de calle que el Concello realizará con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio. En concreto, se instalará una carpa en la Praza da Peregrina los viernes 28 de mayo y 4 y 11 de junio, en horario de 11:30 h a 14 h y de 17 h a 20 h, donde se ofrecerá información sobre las distintas modalidades de tratamiento de residuos domésticos, tanto a través del compostaje individual como de la comunitaria y del Plan Composta (colector marrón). En esta carpa, a las personas interesadas también se les entregará un saquito de compost y una planta aromática de uso culinairo (albahaca, hierbabuena, romero, menta, salvia, orégano, cilantro, melisa, lavanda, santolina o tomillo). El objetivo de esta acción, según explicó el concejal es “recuperar la relación directa con la ciudadanía” para divulgar y difundir estas modalidades de tratamiento de residuos orgánicos.

En lo relativo al balance del despliegue de composteros individuales en el rural, insistió en que “va funcionando más que bien debido al compromiso de los vecinos”, a pesar de que tiene carácter voluntario, de que en tres parroquias aun no se pudo comenzar con el reparto e incluso de los inconvenientes derivados de la pandemia. Explicó que de las 8.000 casas contabilizadas en el rural, entre un 15% y un 20% no están habitadas por diferentes casuísticas, lo que sitúa en aproximadamente 6.400 viviendas a cifra objetivo en relación al reparto. Tras ajustar la cifra de viviendas y con 3.444 composteros ya repartidos, Raimundo González situó en “casi dos de cada tres” las viviendas que se sumaron al compostaje. “Estamos hablando de un porcentaje importante de aceptación y esto no se debe dar en ninguno otro ayuntamiento de Galicia” aseguró, al tiempo que añadió que “esto que hacemos aquí, repartir de forma universal y puerta a puerta, posiblemente en todo el Estado tengamos el caso único de Pontevedra”.

En este sentido recordó que “en el futuro, y ya incluso legalmente, el compostaje va a tener carácter universal, por lo tanto va a tener que tenerla todo el mundo y, en este momento, en Pontevedra ya llevamos muchísimos pasos dados”. En la hoja de ruta del Concello para avanzar en este ámbito, Raimundo González señaló que tras el despliegue de composteros individuales en el rural, se realizará un reparto en las viviendas unifamiliares de la periferia urbana, a lo que hay que añadirle los centros de compostaje comunitario que se instalarán próximamente en la ciudad, y el incremento paulatino de domicilios adheridos al Plan Composta que en este momento se sitúa cerca de los 2.000.