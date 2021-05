Reina Victoria: Primer curso sin coches ni “marcha atrás”

Reina Victoria se cerró el 25 de septiembre de 2020 y ni siquiera se reabrió al tráfico en Navidad, coincidiendo con las vacaciones escolares, sino que entonces se instaló una tirolina de 150 metros de longitud. Los planes de futuro para el vial una vez finalice el curso escolar están también relacionados con el ocio, pues está proyectada la instalación de un skatepark, aunque será desmontable. No se plantea, por ahora, la reapertura al tráfico rodado de una de las arterias principales de entrada en la ciudad, por la que pasaban alrededor de 12.000 coches cada día y que han sido desviados por la calle Palamios.

Los vecinos y comerciantes se resignan ante lo que se intuye como un cierre definitivo de la avenida, pero se han movilizado en varias ocasiones para reclamar al Concello que reconsidere su postura. Además de lucir carteles en la práctica totalidad de los locales de la zona, se presentaron demandas contra esta medida, la primera de ellas, la del abogado Evaristo Estévez, que actualmente está pendiente del informe pericial y de la respuesta del Concello, que debería llegar antes del verano.

“Presenté la demanda y el expediente administrativo se contrajo únicamente a la resolución o bando de la alcaldía, no había ningún informe de nadie, ni del Sergas, ni de Sanidad, ni del Sánchez Cantón, ni de la Asociación de Padres... Hice constar que no había motivación alguna para la adopción de esta medida, que no había ningún informe previo en materia de tráfico, ni motivación alguna más allá de lo que reflejaba el propio bando de la alcaldía”, explica el letrado.

Éste cree que esta situación se alargará porque “cierran la calle porque es lo que llevan queriendo hacer un montón de años, pero no hay motivos objetivos para hacerlo. De hecho, el Sánchez Cantón tiene tres entradas: la principal, otra en la parte trasera, donde están las canchas de juego, y una pequeña para profesores en el lateral, por lo que se pudo haber combinado perfectamente. Pero se hizo todo lo contrario, que fue meter el tráfico por la parte de atrás”.

De hecho, en el informe pericial que tiene pendiente se incluirán “cuestiones elementales” como las dimensiones de la puerta de entrada del Sánchez Cantón, las de las aceras, el tamaño del paso de peatones que hay delante del instituto y que enfrente “está la zona verde más grande que hay en Pontevedra, con medio millón de metros cuadrados”.

La resolución del procedimiento, en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, va para largo y mientras tanto, en opinión de vecinos y comerciantes, “la imagen que damos como ciudad, haciendo pasar el tráfico que entra desde el puente de A Barca por ahí, es lamentable”.

Por ahora no hay demasiados atascos, pero todos temen que la situación se complique con la llegada del buen tiempo. Y es que echando la vista atrás, las dos semanas que están instaladas las atracciones de las fiestas de A Peregrina en Reina Victoria, la primera quincena de agosto, se producen numerosos colapsos de tráfico en las calles colindantes principalmente por la gente que va y viene de la playa, entrando por el puente de A Barca.

“Espero que cuando acabe lo que aparentemente lo justificó, que fue la situación excepcional por la pandemia, se reabra”, afirma Evaristo Estévez, aunque desde el Concello se ha señalado en varias ocasiones que la situación de Reina Victoria se volverá a estudiar llegado el momento, que no reabrir.

Comerciantes y vecinos han expuesto su postura al Concello, pero “no confiamos en que vuelvan a abrir la calle, ya parece un tema de cabezonería personal”, lamentan, “es como enfrentarse David contra Goliat, y esta vez el que va a perder es David”.

Pablo García, propietario de la Joyería Palamios, destaca que “hemos cumplido todas las medidas sanitarias, cerramos cuando tuvimos que cerrar, adaptamos nuestros locales, pero el cierre de Reina Victoria no nos parecía lógico, dejan a Pontevedra sin la arteria principal de entrada de sitios tan importantes como Poio, Combarro o Sanxenxo”. En este sentido, lamenta que “cada vez es más difícil entrar en Pontevedra. Nosotros tenemos clientes del rural que han dejado de venir”.

Varios locales cerrados y pérdidas económicas muy altas para los que permanecen abiertos. Son algunas de las consecuencias que el cierre de Reina Victoria ha provocado en los comerciantes de la zona estos últimos ocho meses. “Está todo muy mal, muy muerto”, apunta Lourdes Rodríguez, propietaria de El dulce de leche, que señala que en la zona hay “caos circulatorio. Es un tema de disgusto para todos”.

Se refiere especialmente a los coches que llegan hasta los pivotes que indican el cierre del tramo y tienen que dar la vuelta maniobrando. “Lo que más nos preocupa es que los coches no ven las señales, no sé si es porque son muy pequeñas, y están doblando continuamente en la esquina y ya ha habido algún golpe que otro y algún problema que esperemos que no haya sido grave”, comenta.

La práctica totalidad de los comerciantes de la zona han pegado carteles en sus fachadas contra el cierre de la calle y el “cierre de Pontevedra”, pues consideran que se está cerrando la arteria principal de entrada a la ciudad. “Nos está condenando. Esto ahoga al comercio de Pontevedra y en un momento muy duro, cuando aún no habíamos superado la famosa crisis económica de 2008, ahora tenemos esta pandemia que nos agudiza más la crisis y no vemos que el Concello tenga ninguna intención de reabrir la calle”, lamenta Pablo García, propietario de la Joyería Palamios.