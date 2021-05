“Las alergias están aumentando, percibo especialmente la cantidad de niños que están mal”

–¿Empieza ahora la peor época del año para los alérgicos?

–Hay esa creencia generalizada, pero conviene desmentirla porque no es así. En Galicia realmente la alergia que más problemas da es la alergia a los ácaros del polvo, con mucha diferencia con respecto al resto, lo que sucede es que como en esta época aparecen las alergias de repente y de forma muy intensa la gente las asocia a este momento del año, sobre todo en la zona centro de la Península, pero en Galicia no se produce ese mismo efecto. Pero además es que dentro la alergia al polen en Galicia hablamos prácticamente al 100% de alergia al polen de gramíneas, no de árboles o maleza, sino gramíneas. Y la época más intensa es en junio, no es ahora.

–¿Por qué percibimos entonces que es en este momento cuando se multiplican las alergias?

–Porque ahora es cuando la gente empieza a tener síntomas. Es algo que llama más la atención, porque se pasa de repente de estar bien a presentar síntomas, pero realmente cuando peor está es en junio, en esta zona es más tarde que en el centro de España… Galicia no es Madrid, aquí el verdadero problema son los ácaros del polvo. Para hacerse una idea, puedes tener un 75% u 80% de pacientes alérgicos a ácaros y un 20% a pólenes. Así es que el peor momento será en septiembre y octubre, cuando empiece a llover, que es cuando aquí hay la gran hecatombe.

–¿Podemos hacer algo para prevenir?

–No, prevenirla no, no hay manera de evitar que haya polinización, pero sí que a los pacientes, y según el tipo de clínica que tenga, se les suele pautar un tratamiento para que sepan qué pueden utilizar desde el primer momento que empiecen los síntomas. Se le dan también pautas de no salir al campo, igual no salir de casa en días de mucho viento o calor… Pero prevenir es imposible. En el caso de los ácaros sí, en parte, porque puedes tomar las medidas de higiene en el domicilio (como tener la habitación lo más simple posible, sin adornos, alfombras o libros) y con ello se puede mejorar la calidad de vida, pero tampoco demasiado porque aquí los ácaros tienen un buen ecosistema, hay mucha humedad y las temperaturas no son muy extremas.

–¿Son importantes las vacunas?

–Mucho, la vacuna no es prevención pero sí es el único tratamiento a largo plazo que ataca la causa de la alergia. Cuando tomas un antihistamínico, un espray nasal para los síntomas, unas gotas para los ojos… Lo que estás haciendo es tratar las consecuencias, la causa solo se trata con la vacunación específica para cada alergia. Es un tratamiento complementario al resto, pero el único que a la larga –porque no es que te haga efecto desde un primer momento sino que se pone de 3 a 5 años– lo que hace es ir disminuyendo la respuesta anormal del sistema inmunológico, con lo cual a la larga tienes menos síntomas.

–¿Sabemos qué origina las alergias?

–Con certeza no, sabemos que influye lo que llamo el modo de vida occidental. El hecho de tener a los niños con tan poquitas infecciones en la infancia hace que el sistema inmunológico finalmente no se entrene. Es una de las teorías, la falta de contacto con bacterias, o con las infecciones que tienen en países subdesarrollados; incluso un efecto que pasa aquí en población chabolista que está en contacto con un montón de gérmenes. Se ve que todo hace que el sistema inmunológico se entrene y sepa reconocer qué es dañino y qué no.

–¿Es la denominada teoría de la higiene?

–Efectivamente. La alergia al polen, a ácaros y demás es una respuesta anormal del sistema inmunológico a algo que no es realmente dañino. Sin embargo lo ataca y ese ataque genera los síntomas. Esa es una de las teorías más en boga y extendidas.

–¿Aumentan las alergias o ahora las diagnosticamos más?

–Ya hace años que tenemos un buen sistema tanto público como privado de detección de alergias, de modo que mi opinión es que sí, que están aumentando realmente. En niños es algo que lo notas, yo de cuando empecé, hace más de 20 años, en comparación con ahora, percibo la cantidad de niños que están mal y además se detectan alergias al polen cada vez en niños más pequeños, que antes era raro y normalmente solía producirse en la adolescencia, pero ahora ya ves niños de 4 o 5 años con alergia a gramíneas.

–¿En todos los tipos de alergias se percibe ese aumento? ¿También en las alimentarias?

–También, antes te podía llegar una alergia al melocotón, ahora es que es demencial lo que aparece en niños pequeños, con alergias al trigo, melocotón… Un montón de alergias que hacen muy difícil su correcta alimentación y, claro, los padres pasan mucho miedo a la hora de darles de comer. Estas alergias con frecuencia se relacionan con la alergia al polen de gramíneas, porque hay proteínas de los pólenes presentes también en alimentos. Muchas veces a través de alergias a pólenes acaban desarrollando otras a frutas, verduras, cereales, frutos secos… Es el gran problema, la alergia ambiental la puedes controlar mejor, pero las de los alimentos son más difíciles, por ejemplo un bollo que lleva cacahuete y no lo sabes. Es un problema muy importante en niños, para los padres es muy estresante tener que estar pendientes siempre, les genera una gran ansiedad porque resulta realmente complicado detectar la presencia de alérgenos.