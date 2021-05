En el pasado fin de semana –incluyendo el lunes por ser festivo–, la Policía Local de Pontevedra presentó 15 propuestas de sanción por vulnerar la normativa COVID. En concreto, se presentaron 9 denuncias por reuniones de personas no convivientes, 3 por desobediencia o falta de respeto a los agentes de la Policía Local y otras 3 por no hacer uso de la mascarilla obligatoria. En este puente de las Letras Galegas no se presentó ninguna denuncia en la que estuviese implicado un local de hostelería del municipio.