Unha comarca que festexa a lingua dos galegos

Música, roteiros literarios e coreográficos, exposicións, danza, contacontos… E centos de poemas. A comarca celebrou a obra e a vida de Xela Arias con ducias de actividades nas rúas que principiaron na fin de semana e reservaron para onte as súas principais convocatorias. No caso da Boa Vila, o espectáculo “Pontevedra x Xela” reuniu na Ferraría á escena musical, política e literaria da Boa Vila.

As regueifeiras Alba María e Lupe Blanco presentaron este acto con aforo limitado dada a situación sanitaria e que rendeu homenaxe a Xela Arias. As poetas Tamara Andrés, Miriam Ferradáns, Regina Touceda e Elvira Ribeiro compartiron escenario coas bandas e solistas finalistas do Certame “X Xela”, Tíbet 1990, Nacho Mora e Río Verdugo.

O concelleiro de Normalización Lingüística, Alberto Oubiña, incidiu en que o espectáculo buscaba poñer en valor e dar a coñecer a obra de Xela Arias “e amosar tanto o amplo talento musical que ten a cidade de Pontevedra como que a música en galego abre portas”.

No certame participaron 15 formacións e músicos en solitario, unha cifra que “rebentou todas as expectativas que tiñamos”, subliñou o concelleiro, “e ademáis é unha pasada descubrir que Xela esperta tanto interese nos creadores pontevedreses e en tan diferentes estilos, desde canción de autoría a pop, pasando polo rock, ska, folk ou electrónica”.

O xurado escolleu finalmente “a frescura” e o grao de sofisticación que conseguiu Tíbet 1990 ao musicar o poema “Indecisión”; a reinterpretación de “Soldados” por Nacho Mora “para construir con laboriosidade unha canción redonda coas ferramentas sonoras do pop electrónico e de reminiscencias post-punk”; e a versión de “Vide” por Río Verdugo, “unha canción de feitura épica e ton elexíaco en que soan ecos de Voces Ceibes e de Nick Cave”.

Os tres poemas musicados sonaron na Ferraría xunto ás outras voces que festexaron a Xela Arias.

No Día das Letras presentouse o segundo dos vídeos de Tik Tok que se están a realizar dentro do programa “A memoria das mulleres”. A tiktoker Leti Da Taberna protagoniza esta peza que apela á retranca e ao humor para defender o uso do idioma propio

Pola súa parte, a Concellaría de Memoria Histórica elexiu o simbolismo do Día das Letras para publicar o segundo dos vídeos de Tik Tok que se están a realizar este ano dentro do programa “A memoria das mulleres”. A tiktoker Leti Da Taberna protagoniza esta peza que apela á retranca e ao humor para defender o uso do idioma propio, ironizando sobre as escusas e os tópicos máis comúns que se soen empregar para rexeitar falar na nosa lingua.

O concelleiro Xaquín Moreda lembrou que se ben o obxectivo xeral do programa é o de dar a coñecer as figuras femininas máis sobranceiras da historia de Pontevedra, “as tiktokers tamén tratan de contextualizalas a través de temas máis amplos e representativos, como é o caso do idioma galego e a celebración do Día das Letras, neste caso aproveitando a historia da escritora extremeña María Victoria Moreno, que desenvolveu toda a súa obra en galega durante a súa vida” na Boa Vila.

A vila de Combarro apostou polas actividades na rúa. O Ateneo, en colaboración co Concello de Poio e a Deputación, organizou un programa que incluiu distintas citas para nenos e adultos coma o torneo de bolos, que continuou onte no atrio parroquial.

Celebrouse asemade una exposición na fachada do Ateneo, a presentación da revista literaria “O Baralle” e o contacontos “Sabela e o paxaro máxico”, a cargo de Tarabelos, na praza de San Roque.

Os concellos de Marín, Poio ou Sanxenxo, entre outros da comarca, multiplicaron as súas actividades. É o caso de Caldas, que programou un evento en streaming. Con eles, tamén desenvolveron programacións centros educativos (por exemploi o IES de Poio, onde houbo poesía e música) asociacións veciñais e culturais. Un exemplo é Almuinha, que colocou unha trintena de poemas de Xela Arias nos bancos da alameda Rosalía de Castro de Marín.

“Trátase dun sinxelo acto co que tratamos de levar a cabo un pequeno recoñecemento á figura de Xela Arias”, indican desde a Asociación Almuinha, que lamenta que a lingua dos galegos “vive unha situación moi complicada coa continua perda de falantes, consecuencia da política lingüística do PP”.

Os nenos de Cerdedo-Cotobade están convidados a enviar audios cos relatos que lles contaron seus avós ou que coñezan de telos escoitado na casa, nun proxecto que leva por título “Contos ao teléfono Xela Arias”.

Xela Arias tamén foi a protagonista do día no Concello de Cerdedo-Cotobade, onde se celebra unha actividade escolar colaborativa de recollida sonora de lendas e historias do municipio. Os nenos de Infantil e Primaria están convidados a enviar audios cos relatos que lles contaron seus avós ou que coñezan de telos escoitado na casa, nun proxecto que leva por título “Contos ao teléfono Xela Arias”.

Búscase fomentar a relación entre xeracións e que todos os veciños teñan oportunidade de coñecer este patrimonio inmaterial oral que atesouran as casas do municipio.