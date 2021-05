¿Por qué quiero ser guardiamarina?

“Ser guardiamarina ha sido un sueño que siempre he tenido desde que pequeño”, afirma el aspirante a oficial de la Armada García Alonso. Para este alumno de la Escuela Naval Militar, formar parte de la Marina “me llena de orgullo y en concreto ser guardiamarina me hace sentir que soy parte de una tradición centenaria protagonista, de alguna manera, de una parte de la historia de España”, añade. El alumno García Alonso se encuentra entre los aproximadamente medio millar de estudiantes que cada año se forman en los diferentes cuerpos y escalas que se imparten en la Escuela Naval Militar, con sede en Marín.

A gran parte de ellos la vocación les viene de familia, como a la aspirante García Cuvillana, quien explica que “mi ilusión por ser guardiamarina nace por tradición familiar. Vengo de una familia de marinos y desde pequeña he percibido en casa unos valores que me gustaban y que ahora, al ser alumna de la Escuela Naval he podido comprobar que se adquirieron aquí”.

"Poder realizar un crucero de instrucción en el Juan Sebastián de Elcano es un privilegio al alcance de muy pocos"

Pero si hay algo que les tira a todos ellos es su predilección por el mar. “Otro motivo que me impulsó a ser guardiamarina es el contacto con el mar, que me apasiona. Poder realizar un crucero de instrucción en el Juan Sebastián de Elcano es un privilegio al alcance de muy pocos. Estando aquí en la Escuela Naval Militar, es un sueño hecho realidad”, subraya la alumna García Cuvillana.

Estos alumnos colaboran con un nuevo proyecto puesto en marcha por la Escuela Naval Militar que pretende, a través de imágenes fotográficas de las actividades rutinarias que realizan los alumnos de formación del centro, mostrar a sus seguidores de Facebook el día a día de un guardiamarina. El propósito es “que la sociedad entienda qué ha llevado a estos jóvenes a unirse a la Armada Española”, como explica un portavoz del centro.

El autor de las impresionantes imágenes que ilustran el proyecto “¿Por qué quiero ser guardiamarina?” es el marinero Sergio Oubiña Oubiña, de la Oficina de Relaciones con la Prensa y que “tras cuatro años detrás de las cámaras realiza una excepcional tarea”, como subraya su superior, el capitán de corbeta Víctor Villar.

“Ser guardiamarina no solo es llevar nuestro uniforme, el ‘catorce botones’, implica trabajo, esfuerzo y mucha dedicación en la preparación para llegar a ser algún día oficial de la Armada y servir a España en la mar”, apunta el aspirante a oficial García Alonso, para recordar que tras las idílicas imágenes de veleros ante una puesta de sol hay mucho esfuerzo, físico y mental, para completar una carrera cada día más compleja.

Cada curso se forman en la Escuela Naval Militar no solo los cuerpos de Infantería de Marina, Cuerpo General de la Armada y la Escala de Oficiales. También se cursan los ciclos de Ingenieros de la Armada, Cuerpo Militar de Sanidad, Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo Militar de Intervención, además del Cuerpo de Músicos, en una institución que desde el año 2009 ha incorporado también al Centro Universitario de la Defensa, de la Universidade de Vigo, donde se cursa el Grado de Ingeniería Mecánica y el Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa.