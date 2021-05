Policías por vocación o por “paro”

Nayeli Iglesias, de O Carballiño, aspira a ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía, pero mientras estudia Criminología, a sus 19 años, se presenta a las pruebas para optar a una de las 104 plazas de auxiliar de Policía Local en 27 municipios de Galicia. Es uno de los casos de policía “vocacional” que siempre ha tenido claro que su futuro profesional está en el ámbito de la seguridad pública. Compite por una plaza entre más de 850 aspirantes que este fin de semana se enfrentan a las pruebas físicas de este proceso selectivo, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra.

Como Adrián Díaz, procede de Carral, que se presenta por segunda vez a estas pruebas, con la confianza de que sea la definitiva. “Ya vine el año pasado y se nota, en el rendimiento y en la experiencia; la constancia te hace mejorar en cada prueba”, afirma, tras haber mejorado sus tiempos en los ejercicios realizados ayer. “En su momento me planteé aspirar a la Policía Nacional, pero echándole un vistazo al temario de Policía Local me interesó más; y además estás mucho más a pie de calle, que es algo que también me gusta”, explica sobre su interés por el cuerpo local de Policía.

Si bien entre los más de 850 aspirantes hay muchos jóvenes que han visto en esta convocatoria una salida laboral compatible con su interés por el deporte, muchos otros acuden a las pruebas en Pontevedra convencidos de su vocación. Es el caso de Noelia Eirei, que llega desde Ourense a este proceso selectivo con la vista puesta en la Policía Nacional en un futuro. Lograr primero una plaza en la Policía Local supondría para ella hacer currículum y sumar puntos para posteriormente optar al Cuerpo Nacional de Policía.

Ayer comenzaron las pruebas en el CGTD y hoy continúan. El segundo ejercicio para los aspirantes que resulten aptos se celebrará el próximo 21 de mayo en el Recinto Ferial de Silleda. Se trata de la prueba de conocimientos con 50 preguntas tipo test del temario propuesto en la convocatoria, además de la prueba de evaluación del conocimiento de la lengua gallega para las personas no exentas.

Una vez finalizado el proceso, a comienzos de junio se prevé el inicio en las instalaciones de la Academia Galega de Seguridade Pública del curso de formación teórico-práctico obligatorio, que deberán superar los aspirantes que aprobaron las pruebas anteriores.