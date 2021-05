La flota de bajura de la ría pide “sentido común” en el nuevo control de la pesca

Las cofradías de la ría de Pontevedra se sumaron ayer a la movilización de los sectores de la pesca de bajura, flota artesanal y marisqueo contra el nuevo Reglamento de Control de Pesca que impulsa la Unión Europea. Los patrones y marineros de embarcaciones artesanales y las agrupaciones de mariscadores de Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo y Vilaboa se unieron a la oposición al actual texto de la norma que impone, entre otras cosas, cámaras de videovigilancia a bordo de los barcos, la geolocalización de las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, o el deber de registrar digitalmente las declaraciones de capturas en las embarcaciones antes de su llegada a puerto, o a la playa en el caso de quienes faenan a pie.

Sumaron así su voz a la protesta impulsada por la Federación Galega de Confrarías y, en el caso de Pontevedra por la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, que rechazan las nuevas medidas porque consideran que, de salir adelante, acabará con muchos profesionales en la ruina.

Patrón mayor

En el puerto de Campelo, en Poio, el patrón mayor de Pontevedra, César Rodríguez, apuntaba desde su embarcación que a este nuevo reglamento “nos oponemos nosotros y se opone todo el sector y en toda Galicia”, y pide a Bruselas “sentido común” porque “es algo sin sentido, demasiadas exigencias absurdas, hay muchas cosas que nos obligan a poner y que no tienen razón de ser”, asevera el titular de la Cofradía San Telmo de Pontevedra. Todo ello “al margen de que nos supone un gasto más y bastante importante, precisamente en un momento difícil”.

El patrón mayor de Pontevedra indica que esta norma “para los de a flote ya no tiene mucho sentido, pero es que para los de a pie, que les quieran poner un controlador electrónico cuando sus capturas ya se controlan en la playa, no tiene sentido alguno” y recordaba que actualmente los trabajadores de este sector “tenemos el puesto de control a cinco o diez metros de la playa, y al momento la Xunta ya tiene todos los datos de la captura de cada uno; ¿Qué más control quieren tener? No tiene sentido”, subraya el titular de la cofradía de Pontevedra.

Políticos

En la misma línea, Marina Alvariñas, mariscadora de Campelo, se queja de que con normativas como esta los políticos de altas instituciones demuestran estar ajenos a la realidad de la gente. “Los eurodiputados primero deberían venir a ver cómo se trabaja aquí, como trabajan los mariscadores de a pie y cómo trabaja la flota, porque imponernos a nosotros una PDA y un geolocalizador es algo absurdo, ¿dónde lo llevamos, en la cabeza? Nosotros ya tenemos un control en la playa de todo lo que cogemos y ese control lo sabe directamente la Xunta, que es la que nos pone la cuota y que tenemos que cumplir estrictamente. Y esos datos los tienen a golpe de clic”, razona esta mariscadora, que añade que “no entiendo quien hace estas normas, porque los eurodiputados lo que tienen que hacer es venir aquí y ver cómo funciona esto”, reclama esta trabajadora.

Su compañera de la agrupación de Campelo María Mercedes Casariego, apunta que “lo que me gustaría saber es dónde piensan que llevemos ese aparato; porque igual se creen que vamos a la playa con las manos en los bolsillos y que podemos llevar ese cacharro en el bolso. Porque igual no lo saben, pero ya tenemos que llevar bastantes cosas a la playa” y añade otra reflexión: ¿Y si queremos salir un momento, porque a veces tienes que salir, por ejemplo a hacer tus necesidades; salimos con el GPS y ya nos timbra? ¿O no saben que a veces tenemos que salir de la playa y volver a entrar?”, explica Casariego. Esta mariscadora también recuerda que “ya hay un control y está bien que lo haya, pero ese control ya se hace bien ahora, no necesitamos más, ya está bastante controlado tal y como está ahora”, entiende esta trabajadora.

También Enrique Ojea considera “injusto que nos vengan ahora con esto, porque ya tenemos bastante control”. Este mariscador explica que “al salir de la playa ya se hace un control de lo que se lleva y los datos ya están en la Xunta, no hay forma de defraudar en eso, tienen todos nuestros datos”, subraya este trabajador de Campelo.

“Esperemos que no nos pongan ese aparato porque es una cosa absurda. Nosotros trabajamos siempre en las mismas zonas, no hace falta ningún geolocalizador porque saben de sobra dónde estamos. Y las cuotas están estipuladas por ellos; nosotros no podemos coger más de lo que ellos establecen. Está todo súper controlado y desde hace bastante tiempo, no hace falta más controles”, reclama Ojea.

“Un abuso”

María Jesusa Castiñeira, cuyo marido regenta un pequeño barco de bajura afirma que “Esto un abuso: nos quieren vigilar dentro de nuestra propiedad, como es el barco. Y te quieren estar vigilando en tu trabajo, como si fueses un delincuente. Es un abuso y además un gasto importante, porque los barcos ya tienen que llevar bastantes cosas y ahora también un equipo de grabación, un geolocalizador, etc., para un barco que solo sale a enganchar, al marisqueo, ¿qué más pretenden que lleven?”, se pregunta esta vecina de Poio.

En los puertos, cofradías de pescadores y puntos de control de las cofradías de toda la ría se hicieron sonar ayer las bocinas de los barcos y se corearon consignas como “somos pescadores, no delincuentes”, en alusión a la obligatoriedad de llevar un registro de capturas incluso antes de llegar a la playa, donde ya la Xunta de Galicia comprueba que se cumplen las cuotas y el tamaño del marisco extraído.

Pero además de Campelo, los pescadores de Marín, Portonovo y otros puntos de Pontevedra hicieron sonar sus bocinas por la ría, en una movilización que discurrió entre los distintos puertos para rechazar el “gran hermano” que ven en los nuevos dispositivos que tendrán que instalar en sus embarcaciones si finalmente la normativa sale adelante.

Pancartas

En la protesta, exhibiendo pancartas con lemas como “Non á modificación do reglamento de control”, o “Vivimos do mar, non en Gran Hermano” se hicieron ver por todo el litoral pontevedrés para trasladar su protesta hasta Bruselas.

Los profesionales del sector se oponen a estos nuevos métodos de vigilancia en su trabajo e instan a los eurodiputados responsables de la redacción del nuevo reglamento que visiten las cofradías y agrupaciones gallegas para comprobar in situ cómo trabajan y cómo se desarrollan las actuales medidas de control sobre la pesca.

Datos de faena

La nueva norma de la UE obligaría a los profesionales a la remisión de datos desde los barcos antes del desembarque, a la remisión individual de los datos de la faena de las mariscadoras a pie desde la playa, a la instalación de cámaras en embarcaciones de pequeño porte y a la geolocalización de buques que faenan agrupados a escasas millas de la costa.

“No estamos dispuestos a pasar por esta ridiculez; los eurodiputados no conocen la singularidad de la flota gallega, son unas normas ridículas, inútiles e inservibles”, afirmó el presidente de la Federación de Cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

Los representantes del sector ya han mantenido algunas videoconferencias con eurodiputados que representan a Galicia en Bruselas, pero “no nos fiamos de los políticos, está visto que hacen las leyes sin conocer la realidad de la gente”, lamenta el presidente de la federación de cofradías de Pontevedra. “Si el reglamento sale adelante, no nos quedará otra que abandonar las embarcaciones y jubilarnos. Esto es un sin vivir, una locura. Europa será mucha Europa pero tienen que conocer de qué hablan antes de legislar”, manifestó por su parte el presidente de la Federación Gallega de Cofradías, José Antonio Pérez Sieira.

“La gente está unida”

“La gente está muy unida, protestando, todos juntos”, señala Pérez Sieira, que le pide “a esa gente” de la UE “que tenga un poquito de sentido común”. No se trata de que el sector de la pesca de bajura rechace el control, únicamente entiende que “un control más exhaustivo es imposible”, añade. “Tenemos un plan de explotación con todas las garantías del mundo, con guardacostas, aduanas, Guardia Civil y sigue contando. De lo que tienen que darse cuenta es de cómo trabajamos y de cómo son nuestras embarcaciones”, dijo Pérez Sieira.

Su homólogo de la Federación Provincial de Pontevedra critica que la norma “idealiza” las embarcaciones de la flota de bajura para instalar los nuevos aparatos, “cuando en muchos barcos de estas rías no hay donde llevar un bocadillo”. Más “ridícula”, añade José Manuel Rosas, es la norma de registrar digitalmente la capturas antes de llegar al punto de control para los trabajadores de a pie.

Los representantes del sector recuerdan que la de ayer no fue la primera concentración de este tipo que se produce en Galicia y aseguran que no será la última si el reglamento, que se lleva tramitando desde 2018, no se modifica.

El reglamento propone videovigilancia “en un porcentaje mínimo de buques”

Los trabajadores de la pesca artesanal y el marisqueo rechazan especialmente que se les trate “como delincuentes”, al tratar de imponer unos medios de vigilancia a todo el sector por los supuestos fraudes de unos pocos. Entienden que con estos sistemas de vigilancia se les acusa a todos de forma preventiva. “Somos pescadores non delincuentes” fue una de las consignas más coreadas en las protestas realizadas ayer en la ría. La propuesta de reglamento de la Unión Europea introduce la localización electrónica de todos los buques pesqueros, la notificación totalmente digital de las capturas, con cuadernos diarios de pesca electrónicos y declaraciones de desembarque aplicables a todos los barcos, y el seguimiento de la pesca recreativa. El control de la obligación de desembarque, destinado a poner fin a los descartes de pescado, se basa en sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), que “se instalarán en un porcentaje mínimo de buques”. La propuesta afirma que mejora la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, a través de una identificación y una declaración digitalizadas, para todos los productos de la pesca y la acuicultura, tanto si proceden de la actividad pesquera de la UE como si son importados, y establece un nuevo sistema para el pesaje del pescado en el momento del desembarque. “Las normas de garantía de cumplimiento se están revisando a fondo, con una lista común de actividades definidas como infracciones graves y las sanciones correspondientes, así como un sistema de puntos reforzado”, expone la propuesta. También se revisa el mandato de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), “a fin de armonizar sus objetivos con la política pesquera común y potenciar sus competencias de inspección, así como el Reglamento INDNR, a fin de incluir un régimen de certificación de las capturas digitalizado para los productos de la pesca importados”, expone la propuesta trasladada al Parlamento Europeo.