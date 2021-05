Otro "jarro de agua fría" a la vía verde

La vía verde entre Pontevedra y Arcade que los concellos de la zona, entidades vecinales y colectivos ciclistas demandan desde hace casi una década, vuelve a recibir un jarro de agua fría. El Ministerio de Transportes, que siempre se ha manifestado contrario a ese proyecto, acaba de dejar claro en el Congreso que no entra en sus planes. “El ministerio, a través de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) no puede, ni debe adoptar ninguna decisión al respecto al no tener encomendado realizar inversiones para impulsar vías verdes”. Así reza, literalmente, la respuesta a una pregunta del diputado gallego de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino.