Pontevedra homenaxeará a Xela Arias cun gran evento poético-musical que terá lugar o luns 17 de maio ás 19 horas na praza da Ferraría e no que se anunciará a banda gañadora do certame musical “X Xela” convocado pola Concellaría de Normalización Lingüística, e no que participaron un total de 15 formacións e músicos en solitario (en caso de choiva, o evento trasladarase ao Teatro Principal). O cartaz do evento está conformado, na parte poética, polas poetas Tamara Andrés, Miriam Ferradáns, Regina Touceda e Elvira Ribeiro, e na parte musical polas tres bandas finalistas do certame, Tíbet 1990, Nacho Mora e Río Verdugo. O acto estará presentado polas regueifeiras Alba María e Lupe Blanco e terá cabida limitada atendendo á situación sanitaria.