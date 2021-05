El Lérez dispara su caudal en una semana tras duplicarse el índice de lluvia habitual de mayo

Este índice de precipitaciones se ha dejado notar, y de forma sustancial, en el caudal del río Lérez. Si a principios de mes rondana apenas los once metros cúbicos por segundo, la estación de medición de Augas de Galicia en Monte Porreiro, superaba ayer los 25 metros cúbicos, lo que supone que se haya duplicado el caudal en apenas una semana. Además, este índice supone que la presa de Monte Porreiro acumula más agua que nunca a estas alturas del año desde 2016. Si entonces se registraban a mediados de mayo alrededor de 36.000 litros por segundo, desde entonces no se alcanzaban los niveles actuales en esta misma época, con la primavera ya avanzada y a poco más de un mes del inicio de la estación estival. En 2017 no se pasaba de 19.000 litros –al igual que en 2019– y caía a 9 en 2018, mientras que el pasado ejercicio se rondaban también los 25.000, pese a que la lluvia de aquel mes fue muy inferior a la que ya se acumula en estas dos primeras semanas de mayo de 2021.

Y es que las cifras de precipitación son otro parámetro que marcan la anomalía climatológica de este mes. A ello también se debe unir el frío, poco habitual a estas alturas, y más si se tiene en cuenta que incluso se han registrado ligeras nevadas en puntos altos de Galicia.

Lluvia del mes

Hasta el día de ayer ya habían caído sobre la estación de Meteogalicia de Campolongo unos 60 litros por metro cuadrado y solo en cuatro días, ya que del 1 al 8 no hubo lluvia alguna. Esos 60 litros son el doble de todo lo caído en mayo de 2020 (30) y en el mismo mes de 2019 (26). También supera los 42 de mayo de 2018. Hay que remontarse a 2017 para encontrar una cifra mensual superior (154 litros), pero si se confirman las predicciones de MeteoGalicia, se podría superar ese balance.

En lo que se refiere al cómputo general de precipitaciones durante estos primeros cinco meses del año, Pontevedra ya acumula unos 700 litros por metro cuadrado, ligeramente por encima de los 640 registrados entre enero y mayo de 2020. Este índice se refleja en los ríos y también en algunos embalses, ya que el de Pontillón alcanza esta semana una ocupación del 98%, prácticamente lleno, en las mismas cifras que en ejercicios anteriores. Con estos datos, el Concello suele adoptar en esta época una medida habitual destinada a reservar agua para los meses de verano y, sobre todo, de septiembre y octubre, cuando más se deja notar, de llegar el caso, la sequía. Se trata de cerrar el uso del agua del Pontillón, para mantener el embalse como “reserva”, y concentrar todo el abastecimiento en el río Lérez, cuyo caudal ofrece plenas garantías a día de hoy.

En cambio, el balance de los embalses de toda la cuenca de Galicia-Costa no mejora los datos del pasado año. Se encuentran al 74% de su capacidad, cuando hace un año rondaban el 90%.