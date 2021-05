Así será el nuevo emisario submarino de la EDAR de Placeres

El nuevo emisario submarino de la depuradora de Placeres es ya casi una realidad. Los materiales para su construcción están ya en los talleres y su ejecución se estima de 12 meses a partir de junio. Así lo aseguró ayer la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade Ethel Vázquez en una reunión que mantuvo con la patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, Carmen Vázquez para informar del “inicio inminente de las sobras”. También acudieron al encuentro el delegado territorial de la Xunta, Luis López y la directora de Intecmar, Covadonga Salgado y técnicos de Augas de Galicia.

El nuevo emisario constará de dos partes diferenciadas. Por un lado la obra terrestre, que se corresponde con la ejecución de la cámara de carga y estación de bombeo al emisario, y el emisario submarino terrestre que contará con una longitud de 3,5 kilómetros. Los trabajos previos a la obra ya han comenzado y estarán a pleno rendimiento para el mes de junio según informó la conselleira.

Uno de los requisitos fundamentales del proyecto es que la obra no afecte al sector marisquero y pesquero durante el plazo de ejecución y que respete así la capacidad extractiva que necesitan las cofradías. Con esta intención el proyecto inicial fue modificado tras dar cuenta al sector. Tanto que se aumentó la longitud del emisario para no afectar los bancos del marisqueo a pie, lo que conllevó un aumento del presupuesto de más de dos millones de euros.

En este sentido Carmen Vázquez se mostró inquieta hasta que la obra se de por finalizada: “Hasta que se acabe todo no estaré satisfecha. Espero que no haya problemas porque quienes trabajamos allí somos nosotros”, recordó mostrando su preocupación por la mejora de Cocheras. Por último, la patrona solicitó una reunión a la conselleira con el resto de cofradías dado que en mayor o menor medida también se verán afectadas.

Por su parte la responsable de Infraestructuras e Mobilidade recordó que “este nuevo emisario submarino es esencial y es una obra de envergadura para mejorar la calidad de las aguas así como el futuro del sector del mar y el turismo”. Además, Ethel Vázquez garantizó la capacidad extractiva para el marisqueo y la pesca y señaló que se mantendrá la calidad de la aguas.

El emisario tendrá dos partes fundamentales, una tuneladora, con una longitud de 700 metros y otra en la que va el emisario fondeado sobre el lecho marino. El primer tramo inicialmente era mucho más corto, pero salía a un determinado punto que coincidía con las zonas de marisqueo a pie. Por ello se modificó y se incrementó la longitud del túnel. También se cambió así el procedimiento constructivo. Inicialmente era una tuneladora convencional de escudo cerrado a siete metros de profundidad sobre el fondo marino que requería un volumen de excavación de draga de unos 40.000 metros cúbicos.

Tecnología única en España

Se ha modificado totalmente el procedimiento constructivo y ahora se realizará con una tecnología alemana única en España. “Es una mezcla entre una perforación dirigida y una tuneladora con escudo cerrado lo cual va a permitir salir directamente con la cabeza tuneladora prácticamente en superficie, es decir en fondo marino”, explicó uno de los técnicos.

De este modo el volumen de dragado es de unos veinte metros cúbicos. El tramo fondeado se espera que, si Portos de Galicia da el visto bueno, pueda soldarse en el Puerto de Combarro. “La idea sería ir soldando paralelamente mientras está trabajando la tuneladora ya que hasta que no salga la tuneladora no podemos hacer el tramo apoyado”, añadió el técnico.

Según lo previsto se realizarán tramos de unos 300 metros. En el momento en que salga la tuneladora ya se podrá empezar a fondear los tramos que van apoyados. Estos estarán a una profundidad de más de 12 metros, donde ya se han superado todos los bancos de marisqueo a pie. Finalmente termina con 650 metros de difusores a 28 metros de profundidad.

Esta obra se realiza en paralelo a otras actuaciones de la Xunta complementarias para el saneamiento de la ría. La conselleira recordó que el gobierno gallego ha movilizado 47 millones de euros ayudando a los concellos en competencias de depuración y saneamiento. En esta línea remarcó el avance de las obras de mejora de la depuradora de Placeres, que está ejecutada en un 40% con una inversión de 16.5 millones de euros, entre otras actuaciones como la del río Lameira, el Puerto de Campelo o el bombeo de Cocheras.

Estudios y modelos aerodinámicos para elegir el mejor punto de vertido

La garantía de la calidad del agua puede ser una de las mayores preocupaciones y está asegurada con este nuevo emisario según Augas de Galicia. “Todos los estudios que se han hecho. Lo corroboran. El punto de vertido no se ha escogido por casualidad. Se hicieron estudios y tomas de muestras y se calibraron lo modelos aerodinámicos. Se probaron distintos puntos de vertido y para ver cuál era el mejor punto teniendo en cuenta las peores condiciones posibles”, señalo uno de los técnicos. Esto quiere decir que las mediciones se han tenido en cuenta con niveles de baja radiación ultravioleta, corrientes desfavorables de tal modo que todos los puntos de control que están sometidos a control microbiológico, playa y zona de moluscos, no se viesen afectados por ese vertido. De hecho, el emisario está calculado “en modo fallo de la depuradora”. Es decir, en condiciones normales la desinfección no se va a hacer en el emisario sino que se va a hacer en la depuradora. Con todas esas condiciones la administración garantiza que ninguna zona de control sobrepasa los umbrales de microbiología requeridos por ley. Cabe recordar, además que el emisario actual comparte dos tipos de afluentes, el de Ence y el de la depuradora. Cuando se terminen las obras estos quedarán totalmente independientes; el de Ence trabajará por el emisario existente y la depuradora de Placeres sobre el nuevo.