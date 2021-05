Los nietos de la emigración se forman en el campus

Llegan de hasta 25 países diferentes en todo el Mundo para labrarse un futuro en Galicia, la tierra de sus abuelos, que ahora los acoge con los brazos abiertos ayudándoles en su formación universitaria para que trabajen y fijen su residencia en la Comunidad. Son los jóvenes, menores de 39 años, que disfrutan de una de las Becas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) de la Secretaría Xeral de Inmigración de la Xunta, que suponen toda una operación retorno para residentes en el extranjero con un currículum brillante que se incorporan a las tres universidades gallegas para cursar diferentes másteres.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo ayer, en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra, un encuentro con los becarios BEME que están cursando un máster en el campus de la ciudad, acompañado del delegado de la Xunta en esta área, Luis López Diéguez. A la reunión asistieron alumnos y alumnas de estos másteres que imparte el campus de Pontevedra.

Los responsables autonómicos conocieron las historias personales de estos nietos de la emigración, que decidieron solicitar esta bolsa de estudios para retornar a Galicia bien porque nacieron aquí o bien por ser la tierra de sus antepasados, incluso trayendo consigo a sus parejas e hijos.

Estamos poniendo los medios para tratar de ayudarlos a integrarse en el mercado laboral con actividades de apoyo, complementarias a las que les pueden facilitar las propias universidades, para que conozcan el mercado laboral gallego

Rodríguez Miranda destacó el valor de estos jóvenes que “se decidieron a aceptar la propuesta que Galicia les hacía y dejar los lugares en los que vivían en medio de un año de pandemia”. El secretario xeral de Emigración apuntó que a la Comunidad “se le permite incorporar jóvenes con una experiencia profesional ya contrastada. La media de edad de las personas que están llegando está en 30 años, el tope que permite el programa es de 39, por lo tanto no solo tienen una titulación universitaria, sino que además la inmensa mayoría de ellos tiene una experiencia profesional”.

Durante el encuentro, los alumnos le comentaron sus impresiones sobre la situación de la pandemia vivida en estos meses y cómo afectó esto a su experiencia formativa, y también le trasladaron su preocupación por el retraso en conseguir la homologación de sus estudios universitarios, ya que el Estado está tardando una media de dos años en hacerlas efectivas, lo que les causa problemas a la hora de poder buscar un empleo adecuado a su formación para poder quedarse a vivir en Galicia. “Estamos poniendo los medios para tratar de ayudarlos a integrarse en el mercado laboral con actividades de apoyo, complementarias a las que les pueden facilitar las propias universidades, para que conozcan el mercado laboral gallego, para que puedan encontrar un trabajo por cuenta ajena o que se decidan a emprender, que muchos de ellos tienen una gran iniciativa emprendedora”, señaló Rodríguez Miranda.

En la actualidad, 162 estudiantes se encuentran realizando uno de los 146 másteres que ofrecen la Universidad de Santiago, la de Vigo y la de A Coruña y el curso que viene las plazas se han ampliado a 200. “Vienen de hasta 25 países distintos; en el caso de América, mayoritariamente de Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay y, en el caso de Europa, mayoritariamente del Reino Unido, Suiza y Alemania”, apuntó el secretario xeral.

"Me gustaría echar raíces aquí, en la tierra de mis abuelos"

Cristina González es diseñadora gráfica y llegó de Cuba a Pontevedra para cursar el máster en Dirección de Arte en Publicidad, en la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

“Había venido con anterioridad a España en 2017, como parte de las convocatorias de los campamentos de verano. Me gustó muchísimo Galicia y en ese momento me puse como meta venir a estudiar aquí. Me enteré de las becas BEME por mi prima, que también las había cursado, y ahora estoy aquí con mi pareja y nos queremos quedar en Pontevedra. Mi pareja está trabajando aquí, yo estoy empezando a buscar trabajo y estamos decididos a comenzar una nueva vida aquí”, explica la joven.

Cristina González destaca que “Pontevedra me gusta un montón, es una ciudad muy hermosa y muy tranquila” y añade que “me gustaría echar raíces aquí, es la tierra de mis abuelos. Mi familia es de Ourense, pero no los he podido visitar todavía por el COVID, me gustaría tenerlos más cerca”.

Además, le gustaría montar su propio negocio de diseño “más adelante y aportar mi granito de arena a la “terra galega”.

"Galicia me encanta, me siento como en casa"

No tenía planeado venirse a Galicia, pero Mariela Caro García no quiso dejar pasar la oportunidad cuando se le presentó. “Es una oportunidad de conectar con mis raíces gallegas. Mis bisabuelos eran todos gallegos y en Buenos Aires mis abuelos pertenecían a la Federación de Asociaciones Gallegas”, apunta esta argentina que está estudiando el máster en Dirección de Arte en Publicidad.

Vino con su pareja “y estamos a ver qué nos depara el futuro”. Su objetivo es quedarse aquí, pero todo dependerá de encontrar trabajo. “El año pasado no teníamos nada planeado y con el COVID aprendimos que no se puede planear tanto a largo plazo, fue la moraleja que sacamos”, comenta.

Sus antepasados eran de Ordes y de Ourense, “mi mamá tiene primas aquí, las conozco, pero con esto del COVID es complicado vernos a menudo” y, aunque “no conocía Pontevedra, cuando vine me encantó. Elegí la ciudad por el máster y me gustó muchísimo, es un lugar supercómodo para vivir y seguramente me quede aquí porque es muy bonita”.

Había venido en 2016 a conocer Galicia “y me encantó, me sentí como en casa. Buenos Aires y Galicia tienen mucho en común, estoy muy cómoda aquí y muy contenta”.

"Planificamos emprender, estudiar y criar a mi hijo aquí"

Vino por primera vez a Galicia en 2010 a conocer a parte de su familia, “principalmente a mi tía”. La madre de Javier Capradeli Rodríguez nació en Buenos Aires, después de que sus abuelos emigraran allí desde Galicia. “Una vez que vine, estuve tres años aquí, estudié, trabajé y me volví a Buenos Aires habiendo conocido toda Galicia, pero especialmente la costa del Morrazo y Vigo”, explica.

Este joven cursa un máster en Dirección Integral de Proyectos porque su objetivo es vivir de su empresa en Pontevedra junto a su pareja. “Después de diez años, decidimos apostar por volver. Salió lo de la BEME, yo había terminado la carrera, soy emprendedor y justo uno de los másteres encajaba. Planificamos para emprender aquí, estudiar y criar a nuestro hijo en Pontevedra”.

Ahora tiene ya una nave alquilada en Marcón, donde fabrican muebles de interior. “Son diseños de autor, particulares nuestros, y hacemos la venta vía web directamente a consumidor final”, comenta mientras recuerda que cuando empezaron a moldear su proyecto “ya conocíamos la ciudad y nos sentíamos muy cómodos aquí. El modelo de ciudad lo veíamos ideal. Tengo un emprendimiento en Buenos Aires, pero lo dejé funcionando allí para venirme”.